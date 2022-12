Saeima par jaunās valdības apstiprināšanu varētu lemt nākamnedēļ

Saeima par jaunās Krišjāņa Kariņa (JV) veidotās valdības apstiprināšanu varētu lemt trešdien, 14. decembrī, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija, ko ceturtdien, 8. decembrī, Saeimas sēdē apstiprināja arī kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).

Patlaban plānots, ka Saeima jauno valdību varētu lemt 14. decembrī. Puntulis Saeimas sēdē informēja deputātus, ka savu atbildi uz kultūras un mākslas nozares darbinieku vēstuli par ministra lēmumiem iekļaujošas sabiedrības veidošanā sniegs trešdien, 14. decembrī, kad Saeima lems par jauno Ministru kabinetu.

Kariņa vadītajā valdībā varētu strādāt finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV), klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (JV) un labklājības ministre Evika Siliņa (JV).

Ekonomikas ministres amatam tiek virzīta Ilze Indriksone (NA), aizsardzības ministres – Ināra Mūrniece (NA), kultūras ministra – Puntulis un satiksmes ministra amatam – Jānis Vitenbergs (NA).

Tāpat zemkopības ministra amatam tiek virzīts Didzis Šmits (AS), iekšlietu ministra amatam Māris Kučinskis (AS), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam Māris Sprindžuks (AS). bet veselības ministres amatam Līga Meņģelsone.

Jau ziņots, ka Valsts prezidents Egils Levits 22. novembrī parakstīja rīkojumu par līdzšinējā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) aicināšanu sastādīt arī nākamo Ministru kabinetu un piedāvāt 14. Saeimai to apstiprināt.