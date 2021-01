Saeima rosina Kariņu veidot darba grupu Covid-19 uzliesmojumu izvērtēšanai aprūpes centros

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV), kurā aicina izveidot darba grupu Covid-19 situācijas izpētei sociālās aprūpes centros (SAC), šodien komisijas sēdē vēstīja tās priekšsēdētājs Andris Skride (AP).

Sociālo un darba lietu komisijas deputāti vakar un šodien skatīja jautājumu par situāciju SAC Covid-19 pandēmijas apstākļos, taču neguva pārliecību par to, ka patlaban tiktu realizēts veiksmīgākais rīcības plāns, lai pasargātu valsts un pašvaldību SAC iemītniekus no inficēšanās ar Covid-19.

"Lai gūtu pārliecību, ka turpmāk tiks darīts viss iespējamais situācijas uzlabošanai SAC, aicinām veidot situācijas izpētes darba grupu Labklājības ministrijas (LM) līdzšinējās stratēģijas un darbības izvērtēšanai Covid-19 izplatības ierobežošanā," teikts vēstulē.

Situācijas izpētes darba grupā deputāti aicina iesaistīt gan valsts, gan pašvaldību resoru pārstāvjus, tajā skaitā no Veselības ministrijas, LM un pašvaldībām. Deputāti rosina ne tikai izvērtēt līdzšinējo darbību, bet arī apzināt visus iespējamos riskus. Tāpat tiek aicināts institūcijām sadarboties, lai nekavējoties izstrādātu funkcionālus risinājumus.

Saeimas deputāte Elīna Zālīte-Grosa (JKP) šodien komisijas sēdē sacīja, ka tas, ka SAC ir infekcijas perēkļi, bija zināms jau pavasarī, bet viņai radusies pārliecība, ka LM to sapratusi tikai vakar, kad rosināja iepirkt Covid-19 antivielu eksprestestus SAC darbinieku testēšanai. Viņa uzskata, ka tā ir nolaidība, par kuru kādam būtu jāuzņemas arī atbildība.

Savukārt deputāts Andrejs Klementjevs (S) uzsvēra, ka nedrīkst nošķirt valsts un pašvaldību SAC, kā to patlaban dara LM. Visās aprūpes iestādēs, neatkarīgi no to piederības, ir jābūt vienotai kārtībai, kā tiek ievēroti noteiktie ierobežojumi. "Nav pieļaujami gadījumi, ka šādos apstākļos pansionātā tiek rīkoti Jaungada pasākumi, kuros aicina piedalīties citus cilvēkus," pārmeta Klementjevs.

Sociālo un darba lietu komisijas deputāti premjeram ir nosūtījuši virkni jautājumu, uz kuriem starpinstitūciju darba grupai būtu jārod atbildes un jāizstrādā rīcības plāns, kā novērst konstatētās problēmas.

LETA jau ziņoja, ka saskaņā ar datiem, kas bija pieejami uz pirmdienu, patlaban Covid-19 klientiem konstatēts deviņās no 25 valsts sociālo aprūpes centru filiālēm, tomēr sasirgušo skaits, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, ir samazinājies. LM apkopotā informācija no novembra liecina, ka aizvadītajā nedēļā Covid-19 skarto filiāļu un arī sasirgušo skaits bijis lielākais, un infekcija bija konstatēta 474 klientiem 16 filiālēs. Covid-19 uzliesmojumi regulāri atklājas arī pašvaldību uzturētajās sociālās aprūpes iestādēs.

LM pašlaik nav apkopojusi un salīdzinājusi datus par mirušo skaitu pērn un 2019. gadā valsts sociālās aprūpes centros, taču otrdien aizvadītajā komisijas sēdē LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš informēja, ka, piemēram, 2020. gada decembrī šajos centros miris 51 cilvēks, un 36 no tiem bijis konstatēts Covid-19.

Dūdiņš stāstīja, ka pamatā visām valsts sociālās aprūpes centru filiālēm pietiek individuālo aizsardzības līdzekļu, un nepieciešamības gadījumā tie tiek sagādāti papildus. Savukārt februārī centros varētu sākt vakcinēšanu pret Covid-19, norādīja LM amatpersona.

Dūdiņš arī noraidīja Veselības inspekcijas pausto, ka ne visos aprūpes centros tiek veikta aktīva klientu un darbinieku testēšana. "Jā, ir dzirdēts, ka viens vai otrs nelaiž iekšā testētājus, bet tas nav par valsts sociālās aprūpes centriem," teica Dūdiņš, informējot, ka VSAC "Rīga" sākta arī darbinieku testēšana ar eksprestestiem.

Vienlaikus viņš atzina, ka LM nav pieejama informācija par situāciju pašvaldību sociālās aprūpes centros, raisot komisijas deputātu neizpratni.

Vairāki deputāti sēdes laikā otrdien norādīja, ka LM nav veikusi visus priekšdarbus, īpaši vasarā, lai mazinātu iespējamos Covid-19 uzliesmojumus aprūpes centros.