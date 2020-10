Saeima sāk darbu pie 2021. gada budžeta. Video un teksta tiešraide

Trešdien, 28. oktobrī, Saeima attālinātā ārkārtas sēdē skatīs nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketi pirmajā lasījumā. Tos paredzēts skatīt kā steidzamus divos lasījumos. Šī ir pirmā reize, kad Saeima darbu pie budžeta veiks attālināti e-Saeimas platformā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ. Saeimas sēdei iespējams sekot līdzi teksta un video tiešraidē portālā "Delfi".

Saeima sāk darbu pie 2021. gada budžeta "Tepat Latvijā tā nauda paliks," par budžeta stimuliem un patēriņa veicināšanu saka Kariņš. Nākamgad plānota ekonomikas izaugsme 5,1%. Kariņš atgādina, ka valdība pildīs arī Satversmes tiesas lēmumus sociālajā jomā. 40,5 miljoni eiro paredzēti solītajam pedagogu algu pieaugumam. "Santīms santīmā," par parāda atdošanu mediķiem saka Kariņš. 183 miljoni nosegs visu solīto pieaugumu. Minimālā alga augs no 430 līdz 500 eiro, kā jau tika solīts pērn. Diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas slieksnis tiks palielināts no 1200 līdz 1800 eiro. Konkurētspējas uzlabošanai nākamgad plānoti darbaspēka nodokļu samazinājums - par 1% mazāka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. "Tas ir gudri," saka Kariņš par valdības iecerēto sociālā nodokļa samazināšanu katru gadu tuvāko gadu laikā. "Valdība ir paturējusi fiskālās disciplīnas garu, veidojot šo budžetu," atzīst Kariņš, piebilstot, ka "plānots deficīts kā stimuls". Latvijā ir jūtams Covid-19 uzliesmojums, bet jūtamas sekas ekonomikā vēl neredzam, saka Kariņš. https://twitter.com/Krista_Baumane/status/1321358918921129985 "Tādos apstākļos tiek veidots nākamā gada budžets," atgādina Kariņš, norādot, ka turpmākos trīs gadus budžets tiek plānots ar deficītu, kas pakāpeniski gan samazināsies. Premjers atskatās uz to, kādu stratēģiju valdība izmantoja pavasarī krīzes laikā, nesamazinot izdevumus, bet palielinot deficītu. "Šī stratēģija ir attaisnojusies. Ekonomika tieši šobrīd izrāda veselīgas pazīmes," saka Kariņš. Kariņš pateicas Saeimas deputātiem, kas ar savu piemēru un rīcību palīdz ierobežot Covid-19 izplatību. Mēs dzīvojam ārkārtas laikos, saka Kariņš, uzrunājot Saeimu no sava kabineta Ministru kabinetā. Attālināti Saeimai pieslēdzas Kariņš, bet nevar runāt, kamēr nebija elektroniski pieteicies. Saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli, izskatot budžetu, debates notiek par visu paketi kopumā. Balsošana par atbalstu 1.lasījumā pēc tam notiks atsevišķi par katru likumprojektu. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars (AP), runājot komisijas vārdā, saka, ka šis ir pandēmijas budžets, tāpēc trīs galvenie uzdevumi saistīti ar taisnīgumu, valsts konkurētspēju un atalgojuma palielināšanu mediķiem un pedagogiem. Nepilnas stundas laikā Saeima nobalsojusi par 30 budžeta paketes likumprojektu steidzamību, balsojot par katru atsevišķi. https://twitter.com/ZZS_/status/1320611448876355584 https://twitter.com/providus/status/1321333470535319552 https://twitter.com/VjDombrovskis/status/1321348163710656512 Pēc tam debates par budžeta paketes likumprojektiem sāksies ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) attālinātu uzrunu Saeimai. Saeima balso par budžeta paketes likumprojektu izskatīšanu steidzamā kārtā, opozīcijai balsojot pret. No paketes izslēgti grozījumi Valsts kontroles likumā un Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums. Saeima sāk ar balsošanu par divu likumprojektu izslēgšanu no paketes, kā to ieteica atbildīgā komisija. Vairākums nobalsoja par abu likumprojektu izslēgšanu. Tagad tiešraide redzama arī Saeimas mājaslapā. Sēde sākās 9.05, un tiešraidi var vērot tikai Saeimas feisbuka profilā. Saeimai darbs pie budžeta paketes jāsāk 9.00, taču pagaidām Saeimas mājaslapā nav redzama video tiešraide. Šī ir pirmā reize, kad Saeima darbu pie budžeta veiks attālināti e-Saeimas platformā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ. Likumprojektus paredzēts skatīt kā steidzamus divos lasījumos. Trešdien, 28. oktobrī, Saeima attālinātā ārkārtas sēdē sāk skatīt nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketi pirmajā lasījumā.

Atbildīgā komisija rosinās, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš budžeta paketes likumprojektiem uz otro lasījumu ir 30. oktobra pusdienlaiks, bet otrais un galīgais lasījums ir 23. novembrī. Saskaņā ar likumu budžeta projektam iesniegtos priekšlikumus starp lasījumiem Saeimā vērtē arī Ministru kabinets, sniedzot savu atzinumu.

Vienlaikus ar plānoto Saeimas sēdi 28. oktobrī opozīcijā esošā Zaļo un zemnieku savienība jau aicinājusi pulcēties uz protesta akcijām pie Saeimas ēkas. Latvijas Zemnieku savienības Uzņēmēju padome pulksten 10 pie Saeimas organizē mazo uzņēmēju protesta akciju "Atdod karoti". Savukārt Latvijas Zaļā partija aicina pie Saeima pulcēties Latvijas pašvaldību atbalstam.

Paredzams, ka uz otro lasījumu priekšlikumus budžeta paketes likumprojektiem iesniegs gan valdošās koalīcijas, gan opozīcijas pārstāvji. Koalīcijas pārstāvji jau pauduši vēlmi rast vairāk finansējuma onkoloģijas pacientiem un darīt to uz akcīzes nodokļa paaugstināšanas rēķina.

Nākamgad konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 9,58 miljardu eiro, bet izdevumi – 10,76 miljardu eiro apmērā. Pamatbudžetā ieņēmumi plānoti 6,68 miljardi eiro, bet izdevumi – 7,84 miljardi eiro. Savukārt speciālajā budžetā ieņēmumi plānoti 3,15 miljardi eiro, bet izdevumi – 3,17 miljardi eiro.

Ieņēmumu samazinājums nākamgad plānots 328 miljonu, bet izdevumu palielinājums – 744 miljonu eiro apmērā, savukārt budžeta deficīts paredzēts 3,9 procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta.

Visvairāk līdzekļu nākamgad paredzēts veselības jomai, un papildu 183 miljoni tiks atvēlēti iepriekš paredzētajai veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai.

Atalgojuma pieaugums paredzēts arī pedagogiem, un nākamgad tam paredzēts papildus novirzīt 33,3 miljonus eiro, bet 2022. gadā un turpmākajos gados – 49,1 miljonu eiro.

Labklājības jomā papildu finansējums 95,7 miljonu eiro apmērā paredzēts garantēto minimālo ienākumu nodrošināšanai trūcīgām personām. 70,7 miljonus plānots novirzīt minimālo pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta paaugstināšanai, 23,8 miljoni pašvaldību budžetos paredzēti garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalsta finansēšanai, savukārt 1,3 miljoni eiro plānoti sociālo garantiju palielināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

10,5 miljoni eiro nākamgad paredzēti Tiesībsarga biroja, tieslietu sistēmas iestāžu, Valsts kontroles, Satversmes tiesas un citu neatkarīgo institūciju darbības stiprināšanai. 8,91 miljonu eiro paredzēts novirzīt sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus un sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.

Lai stiprinātu sociālo aizsardzību alternatīvajos nodokļu režīmos strādājošajiem, plānots, ka no nākamā gada jūlija šiem nodarbinātajiem būs jāmaksā obligātās sociālās iemaksas. Līdzšinējo patentmaksas režīmu plānots saglabāt tikai pensionāriem un personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu.

No 2021. gada par vienu procentpunktu – no 35,9 uz 34,09 procentiem – paredzēts samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi. Darba ņēmējiem sociālais nodoklis paredzēts 10,5 procentu, bet darba devējiem – 23,59 procentu apmērā. Izmaiņas plānotas arī mikrouzņēmumu nodokļa režīmā strādājošajiem, un turpmāk par šī nodokļa maksātāju varēs būt tikai pats uzņēmuma īpašnieks, savukārt par darbiniekiem darbaspēka nodokļi būs jāmaksā vispārējā kārtībā.

No nākamā gada minimālo darba algu, kas patlaban ir 430 eiro, plānots celt līdz 500 eiro mēnesī. Līdz 1800 eiro līdzšinējo 1200 eiro vietā paredzēts paaugstināt slieksni, līdz kuram piemēro diferencēto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. Savukārt maksimālo neapliekamo minimumu nākamgad paredzēts no līdzšinējiem 250 eiro paaugstināt līdz 300 eiro mēnesī. Pensionāriem neapliekamo minimumu plānots paaugstināt no līdzšinējiem 300 uz 330 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa augstāko progresīvo likmi plānots noteikt 31 procenta apmērā; līdz šim tas bija 31,4 procenti.

Vēl uz trim gadiem – līdz 2023. gada beigām – plānots saglabāt pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi piecu procentu apmērā Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem. Savukārt akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem nākamajos trīs gados katru gadu paredzēts paaugstināt par pieciem procentiem un ar nodokli apliks arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamos šķidrumus.

Paaugstināt plānots arī dabas resursu nodokli atsevišķiem objektiem, tostarp par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonos.

Izmaiņas skars arī transporta jomu, un ceļa nodokli plānots palielināt lielajām kravas automašīnām, palielināt likmi komersantiem par jaudīgu automašīnu izmantošanu, kā arī līdzsvarot nodokļa likmes vieglajiem un kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem.

Atbalstīta arī iespēju Čeku loterijā reģistrēt arī internetā apmaksātus rēķinus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.