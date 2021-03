Saeima steidzami konceptuāli atbalsta grozījumu, kas pasargās labticīgos pircējus

Saeima ceturtdien, 4. martā, vienā sēdē nodeva komisijai un uzreiz arī pieņēma pirmajā lasījumā grozījumu Kriminālprocesa likumā, kas pasargās no īpašuma zaudēšanas labticīgos mantas ieguvējus. Deputātu pārliecinošs vairākums nobalsoja par Juridiskās komisijas sagatavotā grozījuma pieņemšanu steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka likuma grozījums tiks ātri izsludināts, jo pieņemts ar tā saucamo "lielo steidzamību" – par steidzamību nobalsoja 83 deputāti.

Par grozījuma pieņemšanu pirmajā lasījumā nobalsoja 94 deputāti, priekšlikumi otrajam lasījumam jāiesniedz pusstundas laikā, bet otrais lasījums plānots vēl šajā pašā dienā.

Saeimas deputāts Andrejs Judins (JV) debatēs atzina, ka šis ir ātrs risinājums konkrētam gadījumam – mākslinieka Aivara Vilipsona ģimenes problēmai ar dzīvokli, ko viņiem valsts grasās atņemt. Taču kopumā ir nepieciešami sistemātiski uzlabojumi, pie kā Saeimā tiks turpināts darbs.

Deputāts Jānis Butāns (JKP) debatēs atvainojās visiem cilvēkiem, kuri līdz šim nesakārtotas sistēmas dēļ cietuši līdzīgā veidā.

Likumprojektā ietvertais grozījums vērsts uz sabiedrības, jeb labticīga ieguvēja interešu un tiesību aizsardzību. Grozījums paredz papildināt likuma 357. pantu ar daļu šādā redakcijā – bezmantinieku manta, kas atzīta par noziedzīgi iegūtu mantu un uz kuru pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas tās labticīgajam ieguvējam Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības, atstājama labticīgajam ieguvējam. No noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas valsts labā piedzen šīs mantas vērtību.

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka no Satversmes tiesa sprieduma lietā "Par Kriminālprocesa likuma 356. panta otrās daļas un 360. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam, 92. un 105. pantam'' izriet, ka cietušā tiesības ir jāaizsargā, atdodot izkrāpto īpašumu cietušajam, taču jāgarantē arī pienācīga labticīgā ieguvēja aizsardzība.

Šobrīd esošie tiesību aizsardzības līdzekļi, kuri paredzēti tādas personas aizsardzībai, kas īpašumu ieguvusi labā ticībā, bet vēlāk īpašums tiek atzīts par noziedzīgi iegūtu, ir maz efektīvi. Tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumu Kriminālprocesa likumā, lai nodrošinātu tiesisko regulējumu labticīgas mantas ieguvēja tiesību aizsardzībai, teikts anotācijā.

Grozījums paredz papildināt likuma pantu ar jaunu daļu, kas regulētu gadījumu un būtu izņēmums no vispārīgā regulējuma, kad bezmantinieku manta, kas ir atzīta par noziedzīgi iegūtu mantu un uz kuru pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas tās labticīgajam ieguvējam Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības, tiek atstāta labticīgam ieguvējam, savukārt valsts labā tiek piedzīta šīs mantas vērtība no noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas, skaidrots anotācijā.

"Delfi" jau ziņoja, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 17. februārī apmierinājusi Valsts policijas (VP) lūgumu, ar kuru par noziedzīgi iegūtu mantu atzīts māksliniekam Aivaram Vilipsonam piederošais dzīvoklis. Atbilstoši normatīvajam regulējumam šis dzīvoklis pēc piederības atdots Latvijas valstij, taču šis tiesas lēmums vēl desmit dienu laikā ir pārsūdzams.

Jau vēstīts, ka policija 2019. gadā nolēma arestēt mākslinieka Aivara Vilipsona 2017.gadā iegādātu dzīvokli, jo tas 2011. gadā varētu būtu izkrāpts, viltojot testamentu. Tā kā nav neviena cietušā, kam dzīvokli atdot, policija rosina tiesai to kā noziedzīgi iegūtu mantu konfiscēt par labu Latvijas valstij, tajā pašā laikā atzīstot, ka iespējamos krāpniekus tik drīz pie atbildības nesauks.

Raidījums "de facto" vēstīja, ka nelielu dzīvokli Rīgā, Zirņu ielā, Vilipsons iegādājās 2017. gadā, samaksājot par to vairākus desmitus tūkstošus eiro. 2019. gadā pienāca vēstule no VP, kurā bija rakstīts, ka dzīvoklis ir arestēts kādas izmeklēšanas ietvaros. Ģimene noskaidrojusi, ka viņu iegādātais dzīvoklis pirms gandrīz 10 gadiem, iespējams, izkrāpts, viltojot testamentu. Pēc tam tas divas reizes tika pārdots tālāk, līdz to nopirka Vilipsons.

Lietā tiek izmeklētas vēl 10 citas epizodes. Par aizdomās turamām kopā atzītas 14 personas.

Kriminālprocess policijas Rīgas reģiona pārvaldē sākts 2014. gadā, bet 2017. gadā, kad Vilipsons dzīvokli nopirka, Zemesgrāmatā nebija vēl nevienas atzīmes, ka dzīvoklis ir saistīts ar izmeklēšanu. Kā norāda raidījums, ja policija būtu ātrāk informējusi Zemesgrāmatu par izmeklēšanu, Vilipsonu ģimene dzīvokli nemaz nebūtu nopirkusi.

Policija skaidroja, ka pierādījumus izdevās savākt tikai vēlāk. "Sākotnēji izmeklēšana tika uzsākta 2014. gadā saistībā ar viena nekustamā īpašuma izkrāpšanu. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots vēl par citām apkrāptām personām un tas, ka šo noziegumu sēriju izdara personu grupa. Ņemot vērā, ka noziegums tika atklāts vēlāk, arests nekustamajam īpašumam uzlikts 2019. gadā," pauda policijas pārstāve Gita Gžibovska.

Kā norāda "De facto", izmeklētāja Gita Zeltiņa pagājušā gada nogalē ierosināja tiesai Vilipsona dzīvokli atzīt par noziedzīgi iegūtu un konfiscēt to par labu cietušajam, šajā gadījumā atdot Latvijas valstij.

Izmeklētāja lēmumā atzinusi, ka izmeklēšanu tuvākajā laikā nepabeigs, tādēļ lūdz ātrāk izlemt jautājumu par mantu, ko likums ļauj.

Raidījums vēstīja, ka 2011. gada vasarā pie notāres ieradās trīs sievietes. Vienai no tām mirusī Zirņu ielas dzīvokļa īpašniece it kā bija atstājusi mantojumu. Abas pārējās apliecināja, ka testaments ir īsts — nelaiķe to sastādījusi viņu klātbūtnē.

Piecus gadus pēc izmeklēšanas uzsākšanas 2019. gadā ekspertīzē secināja, ka testaments ir viltots. Šajā epizodē policija tur aizdomās abas liecinieces Allu Keišu un Viktoriju Leibenzoni un Leibenzones vīru Sergeju Zeņkovu, kurš pēc tam uz pilnvaru pamata sniedza dokumentus Zemesgrāmatā un arī saņēma naudu, īpašumu pārdodot.

Zeņkovs rakstiskā komentārā "de facto" pauda, ka viņam krāpšanu inkriminē nepamatoti un viņu cenšoties iegāzt cita aizdomās turētā — Keiša.