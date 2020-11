Saeima turpina skatīt nākamā gada budžeta likumprojektu paketi. Video un teksta tiešraide

Pirmdien, 23. novembrī, Saeima attālinātā ārkārtas sēdē otrajā un galīgajā lasījumā sāk skatīt nākamā gada budžeta likumprojektu paketi, kas ietver kopumā 30 likumprojektus. Šī ir pirmā reize, kad Saeima darbu pie budžeta veic attālināti e-Saeimas platformā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ.

2021. gada valsts budžeta apstiprināšana

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 15.30.

Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" tiek skatīts jau gandrīz stundu. Patlaban tiek skatīts 4. priekšlikums no 12 kopumā iesniegtajiem priekšlikumiem.

Raisās plašākas debates par grozījumiem "Likumā par budžetu un finanšu vadību”. Opozīcijas deputāti uzsver nepieciešamību noteikt ilgāku pārejas periodu, lai samazinātu nodokļu politikas neprognozējamību. Opozīcijas iesniegtajos priekšlikumos rosināts MK, sastādot un iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta likuma projektu, nodrošināt vismaz sešu mēnešu pārejas periodu jebkura nodokļa vai valsts nodevas paaugstināšanas ieviešanai.

"Grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību” iesniegti 12 priekšlikumi. Opozīcijas deputāti rosina veidot plašākus ziņojumus gan par valsts parādu, gan prioritārajiem budžeta virzieniem un stāvokli.

Ar 64 balsīm par, 26 balsīm pret Saeimā pieņemti “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz atsevišķu dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanu, tostarp par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apglabāšanu poligonos. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Ar 84 balsīm Saeima pieņēmusi “Grozījumus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā”. Tie izstrādāti, lai nodrošinātu komerciālo vai korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju tiesību aizsardzību; noteiktu kārtību, kādā biedrības un nodibinājumi var iegūt tiesības pārstāvēt komerciālo vai korporatīvo tīmekļvietņu lietotāju tiesvedībā; noteiktu uzraudzības iestādi, tās tiesības un pienākumus. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Ar 86 balsīm pieņemti arī “Grozījumi likumā “Par aviāciju””, kas paredz tiesību normas, kas nepieciešamas Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktu par bezpilota gaisa kuģiem piemērošanai, kā arī tiesību normas par administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kas izdarīti ar bezpilota gaisa kuģi. Papildus ir iekļauta tiesību norma, kas regulē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma uzraudzību. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Ar 87 balsīm Saeimas pieņemtie “Grozījumi Invaliditātes likumā” paredz pilnveidot asistenta pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti, tostarp bērniem ar smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Ar grozījumiem no nākamā gada jūlija plānots paplašināt asistenta pakalpojuma klāstu arī bērniem ar invaliditāti. Tiem bērniem vecumā no pieciem līdz 18 gadiem, kuriem nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos ārpus mājokļa, bet kuriem nav nepieciešama īpaša kopšana, un kuri pašvaldībā nesaņem asistenta pakalpojumu, būs pieejams valsts apmaksāts pavadoņa pakalpojums. Pakalpojuma saņemšanai būs nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par pakalpojuma nepieciešamību. Bērniem vecumā no pieciem līdz 18 gadiem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana, plānots nodrošināt pašvaldības apmaksātu aprūpes pakalpojumu. Lai to saņemtu, būs nepieciešams VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, kā arī pašvaldības sociālā dienesta novērtējums par aprūpes nepieciešamību. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Saeima pēc pusdienām pirmos skata “Grozījumus Invaliditātes likumā”, kam iesniegti septiņi priekšlikumi.

Saeima atsāk debates par 2021. gada budžeta likumprojektiem.

Paziņojumā norādīts, ka “sabiedrības un partijas “Progresīvie” radītā spiediena ietekmē bīstamākās Reira ieceres šajos grozījumos neparādās. Tika atceltas gan izmaiņas pašnodarbināto personu VSAOI neatkarīgi no faktiskajiem ieņēmumiem, gan pretlikumīgā ideja likt sociālajiem darbiniekiem veikt "nodokļu inspektoru" funkcijas. Šiem katastrofālajiem lēmumiem vispār nevajadzēja parādīties dienas kārtībā. Lēmumu pieņemšanā neiesaistot nozaru ekspertus un darbinieku biedrības, valdība lieki uzkurināja emocijas sabiedrībā, kas jau tā ekonomiskās krīzes apstākļos baidās par savu nākotni. Rezultātā 23. novembrī tiek pieņemti jauni, nepārdomāti grozījumi, kas sasteigtības dēļ nebalstās uz ieņēmumu un izmaiņu ilgtermiņa modelēšanu, piemēram, grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas ierobežos nepilnas slodzes darbinieku iespējas un tiesības,” vēsta “Progresīvie” .

“Lai gan ir ārkārtas situācija un izaicinājumiem pilns gads, Kariņa, Reira un Bondara budžets ir tipisks Jaunās Vienotības piedāvājums – stagnējošs, taupīgs dokuments, kas nerisina valsts ieilgušās nabadzības, nevienlīdzības un sociālās nenodrošinātības problēmas,” paziņojumā presei norāda politiskā partija “Progresīvie”. Partija uzskata, ka 2021. gadā vajadzētu drosmīgi izmantot pieejamo ES finansējumu Covid-19 krīzes mazināšanai, lai veiktu ilgtermiņa investīcijas iedzīvotāju labklājībā, izglītībā un īpaši veselības aprūpē. “Tā vietā “Jaunā Vienotība” izvēlējās virzīt nesaprotamus, nepārdomātus nodokļu grozījumus, kas zemo ienākumu saņēmējus ne tikai padarītu nabadzīgākus, bet arī pazemotu sociālā dienesta darbiniekus un klientus, ieviešot atbalsta sniedzējiem “nodokļu inspektora” funkciju,” uzsver “Progresīvie”.

LTRK rekomendē nodokļu reformu atlikt, jo šis ir pats nepiemērotākais brīdis. “Tikmēr varam izmantot šo krīzes laiku, lai reformu rūpīgi sagatavotu saprātīgai ieviešanai nākotnē, paredzot sagatavošanās laiku gan uzņēmējiem, gan publiskajai pārvaldei. Kopumā vērtējot, valdības lēmumi ir ļoti vāji sagatavoti, tie nav pētniecībā balstīti un ir ļoti nepārliecinoši skaidroti sabiedrībai, lielu daļu cilvēku nemaz nesasniedzot. Šobrīd valdības sastāvam vai koalīcijai vajadzētu sākt dalīt varu, lai vismaz uz krīzes laiku galveno lēmumu pieņemšanā būtu mijiedarbība arī ar nevalstisko sektoru un dažādu jomu profesionāļiem, ne tikai infektologiem, jo krīzes lēmumu kopums ir ļoti komplekss, tas attiecas gan uz izglītību, gan tautsaimniecību, gan citām veselības nozarēm un ietekmē sabiedrības attīstību un noskaņojumu kopumā. Patlaban lēmumu pieņemšana un skaidrošana ir zem katras kritikas, un, ja tas nemainīsies, mēs varam saskarties ar lielu sociālo un politisko krīzi,” uzskata Rostovskis.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidents Aigars Rostovskis paziņojumā presei pirmdien norādījis, ka krīzes situācijā, ko principā var salīdzināt ar kara laiku, ir jābūt fokusam tikai uz galveno problēmu, un šajā gadījumā tas ir uz Covid-19 ierosinātās krīzes pārvarēšanu un sadzīvošanu ar vīrusa klātbūtni turpmāk. Tādēļ ir pilnīgi nepieņemami, ka šajā pašā laikā tiek virzīta nodokļu reforma, kas atver jaunu fronti uzņēmējiem – cilvēkiem, kas pabaro tautu, nu ir jādomā, kā izdzīvot tālāk. Īpaši kritiskas nodokļu reformā ir divas lietas – minimālais VSAOI un mikrouzņēmuma nodokļa režīms.

Vienlaikus ar valsts budžeta pieņemšanu Saeima lemj arī par vairākām nodokļu izmaiņām, kas raisījušas kritiku no dažādām pusēm.

Jāatgādina, ka šī ir pirmā reize, kad Saeima budžetu izskata e-Saeimas platformā, strādājot attālināti. Līdz šim nav novēroti traucējumi platformas darbībā.

Saeimai aizejot stundu garā pusdienu pārtraukumā līdz 13.30, darba dienas pirmajā cēlienā izskatīti un pieņemti galīgajā lasījumā četri no 30 budžeta paketes likumprojektiem.

Ar 62 balsīm Saeimas pieņemtie “Grozījumi Izglītības likumā” paredz par gadu pagarināt regulējuma par valsts nozīmes interešu izglītības iestādēm spēkā stāšanās termiņu, kā arī regulējuma atcelšanu par pašvaldības pienākumu konkrētos gadījumos slēgt līgumu par piedalīšanos privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šis privātais pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Opozīcija rosinājusi arī dalīt pirmsskolas pedagogu algu izdevumus starp valsti un pašvaldību.

Izskatot ceturto paketes likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kam uz otro lasījumu iesniegti 20 priekšlikumi, tiek debatēts jau vairāk nekā pusotru stundu.

Saeimas vairākums atbalsta atbildīgās komisijas priekšlikumu, ka, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet kurš apgūst vispārējās pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē dzīvesvietas administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai slēdz līgumu par piedalīšanos attiecīgās privātās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, ja šī izglītības iestāde īsteno tādu vispārējās izglītības programmu, kura netiek piedāvāta šīs pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, un šis privātais pakalpojuma sniedzējs ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums, kura mācību procesā vismaz 10 procenti iesaistīto izglītojamo ir no sociālām mērķa grupām, kuras nosaka Ministru kabinets un kuru mācību maksu sedz attiecīgā izglītības iestāde.

Jau teju stundu Saeima debatē par priekšlikumu papildu atbalstīt privātās izglītības iestādes.

Pārskatot bāzes izdevumus, varētu atrast līdzekļus, kas noderētu citur, saka Gobzems.

Aldis Gobzems debatēs norāda, ka nepareizs ir princips, ka katru gadu par bāzes izdevumiem nerunā un nevērtē, bet tikai diskutē par papildu līdzekļu sadali.

Saeima atsāk darbu pie budžeta paketes.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 11.00.

Plašākas debates raisās par koalīcijas pārstāvju priekšlikumu, kas paredz atbalstu privātām izglītības iestādēm, kas ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums. Opozīcijas pārstāvji debatēs iebilst pret šādu priekšlikumu, norādot, ka tādējādi tiek balstītas privātas skolas uz pašvaldību budžeta un to skolu rēķina. Koalīcijas pārstāvji gan norādīja, ka tās nav uz peļņu orientētām privātskolām, turklāt tāda kārtība jau sen solīta nozares pārstāvjiem.

Saeimas vairākums neatbalsta opozīcijas priekšlikumus par sociālo atbalstu vairākām pedagogu grupām darba zaudēšanas gadījumā.

Deputāte Evija Papule skaidro, ka tas varētu sniegt papildu drošības sajūtu gados vecākiem pedagogiem Covid-19 pandēmijas laikā.

Tāds atbalsts jau patlaban paredzēts pamatskolu un vidusskolu pegadogiem, bet tagad opozīcija rosina to papildināt ar pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta pedagogiem.

Atbildīgajā komisijā šie priekšlikumi nav guvuši atbalstu. Tagad lems Saeima.

Skatot grozījumus Izglītības likumā, opozīcijas pārstāvji iesnieguši vairākus priekšlikumus par atbalstu pedagogiem ar ilgu darba stāžu, ja tie trīs gadus pirms pensijas zaudē darbu iestādes reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā.

Nepilnas pusstundas laikā Saeima galīgajā lasījumā apstiprinājusi jau trīs no 30 budžeta paketes likumprojektiem.

Ar 76 balsīm Saeimas pieņemtie “Grozījumi Čeku loterijas likumā” paredz, ka Čeku loterijā varēs reģistrēt arī internetā apmaksātus rēķinus par precēm un pakalpojumiem. Ar šiem grozījumiem ir paredzēts veicināt iedzīvotāju aktivitāti pieteikt dalībai čeku loterijā čekus, kvītis vai rēķinus par darījumiem nozarēs ar augstu ēnu ekonomikas īpatsvaru, nosakot nozares čeku izlozes. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. aprīlī.

Bez debatēm un priekšlikumiem ar 87 balsīm Saeimas pieņemtā likuma “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” mērķis ir ieviest Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulā, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu ES izvērtēšanai, minētās prasības savstarpējā sadarbības mehānisma dalībvalstu starpā un starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju nodrošināšanai. Tas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt institūciju, kura īstenos kontaktpunkta funkcijas, kā arī saņemtās informācijas un informācijas pieprasījumu apstrādes, izvērtēšanas un nosūtīšanas kārtību. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Ar 84 balsīm par Saeimas pieņemtie “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” paredz jaunu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonu mēnešalgas noteikšanas kārtību – mēnešalgas apmēru, balstoties uz jaunu atlīdzības skalu, šīs institūcijas reglamentētajā kārtībā noteiks, ņemot vērā amata vērtību, konkrētās amatpersonas individuālās kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu, kā arī bāzes mēnešalgas apmēru. Grozījumu spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī.

Par algu iesaldēšanu ministriem un prezidentam nobalso tikai opozīcija, līdz ar to tas šajā likumprojektā netiek iekļauts.

Māris Kučinskis (ZZS) atgādina, ka Saeima savas algas iesaldēja jau pagājušā gadā.

Šis likumprojekts paredz KNAB darbinieku algu palielināšanu, taču deputāte Ļubova Švecova norāda, ka nav pietiekami skaidri KNAB darba rezultāti.

Opozīcija iesniegusi priekšlikumu iesaldēt Valsts prezidenta, Ministru prezidenta un ministru algas nākamgad šā gada līmenī.

Darbu pie budžeta likumprojektu paketes Saeima sāk ar grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

Paredzams, ka budžeta debates un pieņemšana galīgajā lasījumā ilgs vairākas dienas šonedēļ. Koalīcijas politiķiem ir plāns tomēr to nedarīt vēlu naktī.

