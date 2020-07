Saeima turpinās sanākt uz sēdēm e-sistēmā, kamēr spēkā būs divu metru distancēšanās

Parlamentam plānots turpināt uz sēdēm sanākt e-Saeimas sistēmā, kamēr spēkā būs nosacījums par divu metru distancēšanos, tā uz jautājumu par sistēmas izmantošanas ilgumu atbildēja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā, ka Saeimai nav tik lielas zāles, lai sanāktu ar divu metru distanci, tad efektīvais veids ir darbs e-Saeimas sistēmā, skaidroja Mūrniece. Jau iepriekš ticis norādīts, ka e-Saeimas sistēma tiek izmantota, lai samazinātu Covid-19 izplatības risku.

Vaicāta, vai tas nozīmē, ka e-Saeimas sistēma tiks izmantota arī vēl ilgu laiku rudenī, Mūrniece uzsvēra, ka to neviens nevar prognozēt, jo tas būs atkarīgs no Covid-19 izplatības. Informācija par saslimšanu mainās, vienu brīdi ziņām esot cerīgākām, bet citā brīdī vērojamais saslimšanas gadījumu skaita pieaugums rada zināmas pārdomas, izrietēja no Saeimas priekšsēdētājas paustā.

Mūrniece norādīja, ka gan viņa, gan liela daļa deputātu uz Saeimas sēdi e-platformā pulcējas kādā no parlamenta zālēm vai kabinetiem. Tādējādi parlamentāriešiem ir iespēja saņemt tehnisko atbalstu sistēmas izmantošanā, savukārt tie deputāti, kuri ir pārliecināti par viņiem pieejamā interneta pieslēguma kvalitāti, izvēlas strādāt no mājām, skaidroja politiķe.

Vēstīts, ka, strādājot e-Saeimas sistēmā, deputāti turpina pulcēties dažādās Saeimas zālēs, lai samazinātu Covid-19 izplatības risku. E-Saeimas sistēmā vidēji bieži novērotas arī tehniskās problēmas, kas ticis skaidrots arī ar dažāda veida interneta pieslēguma veidu izmantošanu, kad kādi no deputātiem strādā no mājās, kā arī ar to, ka ne visi deputāti sēžu pārtraukumos izgāja no sistēmas, kā tas bija paredzēts.