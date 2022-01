Saeima vērtēs Levita priekšlikumu pārtraukt no budžeta finansēt izjukušas partijas

Saeima ceturtdien, 27. janvārī, ārkārtas sēdē lēma nodot izvērtēšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai Valsts prezidenta Egila Levita iesniegtos grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas paredz pārtraukt no budžeta finansēt parlamentā ievēlētās partijas, kuras ir izjukušas vai pārstājušas darbību.

Ar izmaiņām likumā paredzēts piešķirt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) pilnvaras pēc informācijas saņemšanas no Saeimas pieņemt lēmumu par valsts budžeta finansējuma daļas izmaksas pārtraukšanu partijai, ja tās Saeimas frakcijas darbība izbeidzas vai par vairāk nekā divām trešdaļām samazinās partijas Saeimas frakcijas deputātu skaits.

Iepriekš Levits skaidroja, ka Latvijas politiskajā praksē ir diezgan tipiski, ka politiskās partijas, jo īpaši jaunas partijas, pēc ievēlēšanas Saeimā var zaudēt savu pārstāvniecību Saeimā vai pat sabrukt, no tās saraksta ievēlētajiem kļūstot par neatkarīgajiem deputātiem.

"Tas nozīmē, ka šāda partija vairs nespēj pilnvērtīgi īstenot vēlēšanās iegūto uzticības mandātu. Tādēļ nav jēdzīgi šādai partijai ar sabrukušu pārstāvniecību Saeimā saglabāt valsts budžeta finansējumu pilnā apmērā," pauda Valsts prezidents.

Tāpēc Levits iesniedza Saeimā izskatīšanai likumprojektu, kas paredz - ja Saeimas frakcija ir sabrukusi, proti, zaudējusi divas trešdaļas no saraksta ievēlēto deputātu, vai vispār izbeigusi savu darbību, proti, tajā nav minimāli prasīto no viena saraksta ievēlēto piecu deputātu, tad šādai partijai jāpārtrauc izmaksāt to valsts budžeta finansējuma daļu, kas pienākas par Saeimas vēlēšanās iegūtām balsīm.

Valsts prezidents pauda cerību, ka Saeima atbalstīs šo priekšlikumu un tas varētu stāties spēkā līdz ar nākamās Saeimas sanākšanas brīdi.

"Tas skaidri signalizēs politiskajām partijām, ka par valsts budžeta finansējumu tām jāspēj nodrošināt kvalitatīva politika un stabila vēlētāju atbalstītās priekšvēlēšanu programmas izpilde visu Saeimas darbības laiku. Tāpat tas būtu svarīgs signāls sabiedrībai, ka politiskās partijas apzinās atbildību, ko tām uzliek valsts budžeta finansējuma saņemšana," uzskata Levits.

Ja likums būtu spēkā, tad šī Saeimas sasaukuma laikā tas attiektos uz izjukušo partiju "KPV LV", kas tagad darbojas ar nosaukumu "Par cilvēcīgu Latviju". Tiesa, KNAB šogad lēma pārtraukt izmaksāt "Par cilvēcīgu Latviju" valsts budžeta finansējumu 646 303 eiro apmērā, ņemot vērā, ka partija pretlikumīgi izlietojusi valsts budžeta finansējumu.