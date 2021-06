Saeima vētī ministru kandidātus, pirmais rindā Vitenbergs (plkst. 10.30)

Saeima ceturtdien, 3. jūnijā, ārkārtas sēdē lemj par četru Ministru kabineta locekļu apstiprināšanu amatā pēc tam, kad dienu iepriekš tika paziņots par valdošās koalīcijas samazināšanu līdz četriem partneriem un par četru ministru nomaiņu. Līdz pirmajam pārtraukumam joprojām vēl tiek runāts par ekonomikas ministra amata kandidāta Jāņa Vitenberga (NA) atbilstību amatam.

Sēdes sākumā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), attālinoti uzrunājot Saeimu un stādot priekšā ministru kandidatūras, īsi raksturoja situāciju valstī Covid-19 pandēmijas laikā un iziešanu no krīzes ar vakcinācijas palīdzību, kas jāturpina. Vienlaikus valdībā jādomā par valsts virzību nākotnē, tāpēc par jauno virzienu definēta viedā reindustrializācija. Lai to paveiktu, nepieciešams pilns valdības sastāvs, teica Kariņš.

Kā pirmo viņš aicināja atkārtoti ekonomikas ministra amatā apstiprināt Vitenbergu, kurš šos pienākumus pildīja jau vairāk nekā gadu, pirms mainīja partejisko piederību no "KPV LV" uz NA.

Jaunais, vecais ministrs

Pie frakcijām nepiederošais Nacionālās apvienības biedrs, Saeimas deputāts un Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vitenbergs, uzstājoties Saeimā, atgādināja par to, ko jau iepriekš paveicis, strādājot Ministru kabinetā, it īpaši Covid-19 laika atbalsta sniegšanai uzņēmējiem. Vitenbergs teica, ka ne vienmēr bija viegli un vienkārši izstrādāt atbalsta programmas, taču katra tāda bija kā maza uzvara. Valdības īstenotie atbalsta pasākumi palīdzēja efektīvi samazināt pandēmijas smagumu tautsaimniecībai, un IKP pērn kritās Latvijā divreiz mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES), atgādināja Vitenbergs, un norādīja uz pozitīvām OECD prognozēm par Latvijas IKP pieaugumu šajā gadā.

Tāpat viņš solīja, ka "jaunais Vitenbergs pabeigs darbus, ko ministrijā iesācis vecais Vitenbergs", tajā skaitā mājokļu pieejamības jautājumu risināšanu. Vitenbergs uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot Latvijas eksporta preču pievienoto vērtību, tāpēc tiek strādāts pie īpaša investīciju fonda izveides. Aktīvs darbs notiks arī pie ES Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu apgūšanas.

Debatēs deputāts Ivars Zariņš (S) atzinīgi novērtēja, ka ministrs Saeimu iepazīstina ar saviem plāniem, taču norādīja, ka labās lietas valsts ekonomikā notiek nevis koalīcijas darbu dēļ, bet par spīti tai. Zariņš uzsvēra, ka dati rāda, ka pandēmijas laikā Latvijas ekonomikai klājies ievērojami sliktāk nekā Igaunijā un Lietuvā.

Zariņu arī uztrauc, kā turpināsies "OIK afēra", un viņš Vitenbergam pārmeta iepriekš jau pieņemtos lēmumus šajā jomā, kas neļauj valstij atgūt visus "izkrāptos līdzekļus", bet tikai par zināmu periodu. Deputāts detalizēti pievērsās OIK jautājumam, gan pārmetot Kariņa atbildību kā sava laika ekonomikas ministram, gan Vitenbergam atteikšanos no sākotnējiem solījumiem un "afēras piesegšanu". Zariņš arī pauda bažas par valdības plāniem ES Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļu izmantošanai. Deputāts uzsvēra, ka neatbalstīs nevienu no piedāvātajiem ministru kandidātiem, nosaucot tos par katastrofu.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Vjačeslavs Dombrovskis vaicāja Kariņam, pēc kādiem kritērijiem Vitenbergs izvēlēts par "viedās reindustrializācijas publisko seju" un kas vieš pārliecību, ka viņš to varēs īstenot. Deputāts atgādināja, ka pēdējo divu gadu laikā, kad Ekonomikas ministrija bija "KPV LV" un tajā skaitā Vitenberga pārziņā, Latvija ekonomiskajā attīstībā būtiski atpalikusi no Lietuvas un Igaunijas. Dombrovsksi apšaubīja, ka jaunais valdības modelis liecina pat restartu un izmaiņām, tāpēc viņš to nevarot atbalstīt.

Ralfs Nemiro (KPV LV), kurš vairāk nekā gadu bija ekonomikas ministrs pirms Vitenberga, norādīja, ka darba rezultāti šajā jomā parādās tikai pēc vairākiem gadiem, tāpēc vēl redzami ne visi darba augļi, kas paveikti jomās, kur gadu desmitiem bijušas ielaistas problēmas. Nemiro uzskaitīja konkrētus darbus, kas Vitenbergam būtu darāmi ministrijas vadībā un tai pakļauto iestāžu darba uzlabošanā. Nemiro sacīja, ka valdība ir jāskubina un jākritizē, taču jādod arī mandāts, lai tā var strādāt. Deputāts nolēmis atbalstīt dažus ministru kandidātus.

Pie frakcijām nepiederošā deputāte Evija Papule norādīja, ka, nomainot gandrīz trešo daļu valdības locekļu un smagās jomās, Kariņš būtībā atzinis, ka darbs nav bijis darīts pietiekami labi. Norādot uz pandēmijas laika grūtībām, Papule uzsvēra, ka īpaši svarīga šajā situācijā ir drošība un skaidrība par to, kāda būs dzīve ģimenēm un viņu bērniem rudenī, pat ja vasarā tiks gūta atelpa.

Edgars Tavars (ZZS) uzsvēra, ka šī gada pirmajā ceturksnī, kas ir tieši Vitenberga darba laiks ministrijā, Latvijā vienīgajā no Baltijas valstīm ir vērojams IKP kritums. Tavars kritizēja valdības lēmumus par neloģiskiem ierobežojumiem uzņēmējiem Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī izmaiņas sociālo iemaksu maksāšanā jau tā grūtajā krīzes laikā un nepietiekamu uzmanību tranzīta nozarei. Tavars, lai gan augsti vērtē Vitenbergu kā kolēģi Saeimā, nevarot viņu atbalstīt ministra amatā.

Ēriks Pucens (KPV LV) personīgi vērsās pie bijušā partijas un frakcijas biedra, sakot, ka "tu, Jāni, būsi varas kalps", un pārmeta viņam, ka tas atteicies no savas pirmās partijas vērtībām. "Ceru, ka tev izdosies, un mēs tev patiešām palīdzēsim," ar ironijas devu teica deputāts.

Viktors Valainis (ZZS) atgādināja, ka pirms gada Vitenbergs saņēma plašu Saeimas atbalstu, tajā skaitā Valaiņa, un deputāts joprojām nejūtas vīlies, ka atbalstījis ministru tolaik. Kā labos darbus Valainis minēja atbalstu industriālajiem parkiem, ieklausīšanos mazajā biznesā un sadarbību ar nozares organizācijām. Tomēr šodienas balsojumā tiks balsots būtībā par uzticību "jaunajai vecajai valdībai, kas ciniskā veidā izveidota pagrīdē", sacīja Valainis, salīdzinot balsojumu ar to, kas bija pirms gada, apstiprinot Vitenbergu. Deputāts pārmeta, ka esošā koalīcija lēmumus pieņem necaurskatāmi un pat ārpus pašu koalīcijas padomes.

"Mums jāglābj mazais bizness šobrīd. Nesaprotami, kā var nedzirdēt šos sāpju saucienus," par aktuālajiem darbiem nozarē un it īpaši minimālo sociālo iemaksu ieviešanas no 1. jūlija atlikšanu teica Valainis. Deputāts atgādināja, ka pirms dažām nedēļām JKP solīja, ka runās par šo izmaiņu atlikšanu, taču tagad jaunās vienošanās par darāmiem darbiem to neparedz, lai gan uz tādu nepieciešamību norāda vairākas nozares organizācijas. ZZS frakcijas vārdā Valainis teica, ka nevienu no piedāvātajām ministru kandidatūrām frakcija neatbalstīs.

Sergejs Dolgopolovs (S) norādīja, ka ministrs nepārstāv tikai sevi personīgi, bet gan politiski atbild to vēlētāju priekšā, kas par viņu balsoja Saeimas vēlēšanās. Tāpēc deputāts uzdeva jautājumus, ko īsti tagad pārstāv Vitenbergs, kurš nesen mainījis partijas. Dolgopolovam tieši politiskā atbildība vēlētāju priekšā esot galvenais kritērijs, kādēļ nevar atbalstīt Vitenbergu.

Valērijs Agešins (S) sacīja, ka frakcijas nevar atbalstīt Vitenbergu, jo esot maz zināms par viņa plāniem un zināšanām ekonomikā. "Kas nodod vienreiz, nodos vēl," tādu tautas gudrība atgādināja Agešins, norādot uz Vitenberga partijas maiņu. "Saskaņa" domā valstiski un atbalsta likumprojektus, kas nepieciešami krīzes apstākļos, taču atbildību par Vitenbergu nevar uzņemties, un tāpēc nevar balsot par viņa apstiprināšanu amatā, teica Agešins.

Ko mainīs

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) apstiprināšanai Saeimā izvirzījis ekonomikas ministra amata kandidātu Jāni Vitenbergu (NA), iekšlietu ministra amata kandidāti Mariju Golubevu (AP), izglītības un zinātnes ministra amata kandidāti Anitu Muižnieci (JKP) un labklājības ministra amata kandidātu Gati Eglīti (JKP).

Trešdien Kariņš ar rīkojumu no amatiem atbrīvoja iekšlietu ministru Sandi Ģirģenu (KPV LV), labklājības ministri Ramonu Petraviču (KPV LV) un izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, bet viņi amata pienākumus turpina pildīt līdz brīdim, kad Saeima amatā apstiprinās jaunos ministrus.

Pēc tam, kad Jaunā konservatīvā partija nolēma nomainīt Šuplinsku ar Muižnieci, Šuplinska paziņoja par izstāšanos no partijas.

"KPV LV" trešdien pēc izslēgšanas no valdošās koalīcijas paziņoja, ka nesēro par šo faktu un izjūt to kā zināmu atvieglojumu turpmākai darbībai Saeimā. Petraviča plāno atgriezties darbā Saeimā, bet Ģirģens, kurš Saeimā nav ievēlēts, vispirms atpūtīšoties.

Jau ziņots, ka Kariņš trešdien, 2. jūnijā, ar Jaunās konservatīvās partijas, Nacionālās apvienības, "Attīstībai/ Par!" un "Jaunā Vienotība" pārstāvjiem parakstīja sadarbības partneru memorandu par savstarpējās sadarbības mērķiem un vienošanos par turpmāko valdību veidojošo Saeimas frakciju sadarbību.

Parakstot sadarbības memorandu, valdību veidojošo politisko spēku pārstāvji vienojās par galvenajiem darbiem līdz 2022. gadā paredzētajām Saeimas vēlēšanām, par prioritāti izvirzot viedās reindustrializācijas īstenošanu jeb eksportspējīgu uzņēmumu stiprināšanu un attīstīšanu.

Vienošanās dokumentā četri politiskie spēki vienojās par valdības darba turpināšanu Kariņa vadībā, atbildības jomām, ministriem un sadarbības pamatprincipiem.

"Valdība uzņem jaunu spēku, lai ar jaunu jaudu strādātu sabiedrības saliedēšanai un ekonomikas izaugsmei ar skaidru virzību uz attīstību. Mūsu galvenie darāmie darbi – pabeigt izeju no Covid- 19 pandēmijas krīzes un uzsvars uz turpmāku prognozējamu un stabilu ekonomikas izaugsmi," uzsvēra Ministru prezidents.

"Salīdzinot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautsaimniecības, mūsu ekonomikā saskaramies ar strukturāliem izaicinājumiem. Latvijā ilgstoši darbojās attīstības modelis, kas balstījās uz tranzītu – uz naudas tranzītu caur mūsu finanšu sistēmu, uz izejvielu tranzītu caur mūsu ostām. Šī ilggadīgā politika ir padarījusi turīgus atsevišķus indivīdus, bet nav cēlusi mūsu sabiedrības kopīgo labklājību. Lai mēs celtu valstī visas sabiedrības labklājību, nepieciešamas jaunas, labi apmaksātas darbavietas. To var nodrošināt eksportspējīgi uzņēmumi – to attīstības atbalstam valdība mērķtiecīgi koncentrēsies uz viedās reindustrializācijas īstenošanu," turpmāko valdības galveno darba virzienu ieskicēja Kariņš.

Ko darīs

Memoranda tekstā teikts, ka "sadarbības partneri 2019. gada 23. janvārī vienojās kopīgi strādāt valdībā, tās pārstāvjiem parakstot deklarāciju par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību".

Dokumentā, vienojoties par prioritāri veicamajiem darbiem līdz 2022. gadā paredzētajām 14. Saeimas vēlēšanām, sadarbības partneri uzsver nepieciešamību attīstīt viedo reindustrializāciju kā visaptverošu valdības politiku, kuras ietvaros tiks:

Sekmēta administratīvi teritoriālās reformas pilnvērtīga īstenošana un tās izmantošana pašvaldību spējā piesaistīt un saglabāt pārvaldības teritorijā strādājošus uzņēmumus, kā arī vienmērīgai teritorijas attīstībai un dzīves līmeņa atšķirību mazināšanai reģionos;

Pabeigtas iesāktās pārmaiņas augstākajā izglītībā un pilnveidota zinātnes bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība, kas sekmēs sadarbību ar privāto sektoru un starptautisko konkurētspēju, kā arī turpināta skolu tīkla sakārtošana;

Turpināts un attīstīts uzsāktais darbs tieslietu un iekšlietu sistēmas pilnveidošanā, īpaši sekmējot policijas, izmeklēšanas iestāžu un tiesu sistēmas cilvēkresursu attīstību, kā arī spēcinot pretkorupcijas iestādes un pastiprinot cīņu ar ekonomiskajiem noziegumiem;

Pabeigta ostu reforma, sekmīgi to noslēdzot un turpmāk nodrošinot ostu pārvaldību atbilstoši valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijām;

Nodrošināta Latvijas virzība uz mērķi – klimatneitralitāte 2050. gadā, panākot resursu efektīvu izmantošanu, bezizmešu risinājumu plašāku izmantošanu un līdz ar to samazinot piesārņojumu;

Nodrošināta virzība uz kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi, it īpaši slimnīcu "līmeņošana", un nozares cilvēkresursu attīstība ciešā sasaistē ar mediķu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu;

Uzsākta mājokļu fonda atjaunošana, sekmējot īres tirgus attīstību un nosakot jaunus mājokļu pieejamības attīstības virzienus un risinājumus, iekļaujot mērķētu atbalstu dažādu ienākumu mājsaimniecībām, īpaši ģimenēm ar bērniem;

Sekmēts pilnvērtīgs Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma izlietojums viedās reindustrializācijas mērķu sasniegšanā, Atveseļošanas un noturības mehānisma un Daudzgadu budžeta ietvaros, t.sk. turpinot sekmēt mobilitātes paradumu maiņu.