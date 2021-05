Saeimas apakškomisija meklēs risinājumu ārvalstīs piespriesta kriminālsoda izpildei Latvijā

Pēc otrdien notikušās Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas sēdes, deputāti un pieaicinātie eksperti nolēma meklēt risinājumu ārvalstīs piespriesta kriminālsoda izpildei Latvijā.

Sēdē tika apspriests konkrēts gadījums, kas izgaismojis problēmu ārvalstīs piespriesta soda izpildei – Lielbritānijā persona, kas sniedz seksuāla rakstura pakalpojumus, tika pret savu gribu seksuāli izmantota. Par to tika notiesāta Latvijas valstspiederīgā. Sods, kādu vainīgajai šajā situācijā paredz Lielbritānija, ir brīvības atņemšana uz 17 gadiem, taču, ņemot vērā valsts likumdošanu, vainīgajai persona būtu jāizcieš puse no soda. Tādējādi personai, pēc pašas vēlmes izciešot sodu Latvijā, attiecīgi pēc Latvijas valsts likumdošanas, tā apjoms ir ilgāks – vismaz trīs ceturtdaļas no noteiktā soda.

"Nav apšaubīts spriedums kā tāds – noziegums ir izdarīts un sods ir jāizcieš. Taču ir jāatceras par konkrētās valsts piemērotā soda izpildes labvēlību. Ja Lielbritānija paredz, ka vainīgais tiek atbrīvots pēc astoņiem gadiem no 17 piespriestajiem, tad šai pašai labvēlībai jābūt arī, ja persona nolemj sodu izciest Latvijā," portālam "Delfi" pastāstīja Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins (JV), uzsverot, ka tai pašā laikā jārespektē citas valsts nospriesto sodu.

Judins portālam "Delfi" sacīja, ka konkrētā persona jau piecus gadus izcieš cietumsodu, un, viņaprāt, papildu 12 gadi vēl nav nepieciešami. Šis gadījums ir izgaismojis vispārēju problēmu – soda piemērošanas un soda izpildes atšķirības. Ja vienā valstī piemērots sods tiek izciests citā valstī ar citādāku jurisdikciju, tad dažkārt mainās soda samērīgums – ir pat valstis, kas piešķir 500 gadu cietumsodu. Arī jēdziens "mūža ieslodzījums" dažādās valstīs ir interpretējams citādi, atzina deputāts, pieminot, ka jāatceras par valsts, kurā sods ir piemērots, tam paredzēto labvēlību. Tāpat viņš minēja, ka par šo situāciju būtu jārunā Eiropas līmenī.

Judins ar pieaicinātajiem ekspertiem nosprieda, ka tiks meklēts risinājums šādu gadījumu taisnīgai soda izpildei. Nākamā sēde paredzēta 8. jūnijā.