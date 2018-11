Saeimas Ārlietu komisija aicina Krieviju nekavējoties pārtraukt provokatīvās darbības pret Ukrainu

Saeimas Ārlietu komisija trešdien pieņēma paziņojumu par Krievijas agresīvo rīcību pret Ukrainu Melnajā un Azovas jūrā, portālu "Delfi" informēja Saeimas Preses dienestā.

Komisija paziņojumā stingri nosoda Krievijas veiktās agresīvās un provokatīvās darbības, bloķējot, taranējot un sagrābjot Ukrainas Jūras spēku kuģus un to apkalpi, tā pārkāpjot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti un starptautisko tiesību pamatprincipus.

Komisija uzstāj, ka Krievijas Federācijas pienākums ir nekavējoties atbrīvot ieslodzītos un aizturētos Ukrainas pilsoņus – 24 aizturētos jūrniekus -, kā arī nodrošināt visu politisko ķīlnieku un nelegāli apcietināto Ukrainas pilsoņu atbrīvošanu.

Paziņojumā norādīts, ka Krievijas Federācijas anektētās Krimas tiesa uz pirmstiesas izmeklēšanas laiku – diviem mēnešiem – ir aizturējusi lielāko daļu no 24 sākotnēji aizturētajiem Ukrainas jūrniekiem, un atbilstoši Krievijas Federācijas likumdošanai šis aizturēšanas laiks var tikt pagarināts uz neierobežotu laiku, līdz ar to nav iespējams noteikt, kad Ukrainas jūrnieki varētu stāties tiesas priekšā.

Tāpat komisija dokumentā atkārtoti uzsver savu nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai un aicina Krievijas Federāciju nekavējoties pārtraukt savas provokatīvās darbības pret Ukrainu, atbrīvot sagrābtos Ukrainas kuģus, kompensēt savu darbību rezultātā radītos zaudējumus un nodrošināt Ukrainas kuģiem brīvu piekļuvi Ukrainas ostām Azovas jūras krastā, kā to paredz starptautiskās tiesības.

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols norāda, ka Krievijas veiktās darbības ir klajš starptautisko tiesību pārkāpums un mērķtiecīga agresijas eskalācija no Krievijas puses. "Ir ļoti svarīgi panākt situācijas deeskalāciju, un to šobrīd var paveikt tikai Krievija. Mums kā Ukrainas tuvam sabiedrotajam un daļai no pasaules demokrātiskās sabiedrības ir asi un pārliecinoši jāreaģē uz tik kliedzošiem starptautisko tiesību pārkāpumiem," uzsver deputāts.

Paziņojumā komisija aicina starptautiskās institūcijas – Eiropas Savienību, Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju, Apvienoto Nāciju Organizāciju un citas – nekavējoties reaģēt uz 25. novembrī notikušo incidentu Kerčas šaurumā.