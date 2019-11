Tā kā trešdien ārkārtas sēdē Saeima izskatīja tikai apmēram desmito daļu priekšlikumu nākamā gada budžeta paketei, darbs pie budžeta tiks turpināts arī ceturtdien.

Saeima darbu sāka pulksten 9.00, un paredzams, ka debates ilgs visu dienu. Saeima otrajā jeb galīgajā lasījumā skata kopumā 28 likumprojektus, kas skatāmi kopējā budžeta paketē.

Kopumā šiem projektiem uz otro lasījumu iesniegti vairāki simti priekšlikumu, un, ja deputāti vēlas, par katru no tiem iespējams sākt debates. Katram deputātam ir iespēja par vienu priekšlikumu izteikties divas reizes.

Trešdien tika atbalstīts koalīcijas priekšlikums, ka pirmo reizi deputāts var runāt ne ilgāk par trim minūtēm, bet otro reizi - ne ilgāk par minūti. Vairāki opozīcijas deputāti arī aktīvi izmanto šo iespēju debatēt par katru priekšlikumu.

Saglabājot Saeimas deputātu algas esošajā līmenī, nākamā gada budžetā tiks ietaupīti 524 740 eiro, jo tā ir summa, kas budžeta projektā tika norādīta kā 2020. gadam nepieciešamā summa deputātu bāzes mēnešalgas pieaugumam, kas tiek aprēķināts katru gadu saskaņā ar likumu.

Saeima atsāk sēdi ar debatēm pie grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 15.00.

"Attīstībai/Par" deputāts Mārtiņš Šteins turpina uzskaiti par to, cik priekšlikumi izskatīti. Kopā iesniegti 479 priekšlikumi visiem budžeta paketes likumprojektiem. Trešdien tika izskatīti 37, savukārt šodien 14 priekšlikumi. Atlikuši 428 priekšlikumi.

Saeima pieņem grozījumu Mediācijas likumā, kas paredz, ka Tieslietu ministrija ikgadējā valsts budžeta finansējuma ietvaros, ko iespējams novirzīt mediācijas pakalpojumu sniegšanai vai kas piešķirts šā mērķa īstenošanai, sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi veic atbilstošus pasākumus, lai tādas ārpustiesas, kā arī tiesvedības procesā esošas domstarpības, kurās iesaistīts bērns, risinātu, izmantojot mediāciju.

Saeima pieņem grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas nodrošina Satversmes tiesas neatkarību un nostiprina Satversmes tiesas tiesneša statusu, nosaka Datu valsts inspekcijas direktora algu, kā arī regulē atlīdzības noteikšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Vienlaikus šie grozījumi arī "iesaldē" Saeimas deputātu algas.

Par NA priekšlikumu "iesaldēt" deputātu algas, ko Saeima Finanšu un budžeta (nodokļu) komisija neatbalstīja, bet Ministru kabinets nebija devis savu vērtējumu, norādot uz pašas Saeimas kompetenci, nobalsoja 54 deputāti – pārsvarā no valdošās koalīcijas partijām, daži pie frakcijām nepiederošie deputāti, daži ZZS pārstāvji, bet neviens no “Saskaņas”. Pret bija trīs “AP” deputāti un Didzis Šmits. Atturējās lielākā daļa “AP” frakcijas, daži “Saskaņas” pārstāvji un Gundars Daudze (ZZS). Nebalsoja pārsvarā “Saskaņas” pārstāvji un pa kādam pārstāvim no citām frakcijām.

Saeima atbalsta deputātu algu "iesaldēšanu" jeb saglabāšanu 2019. gada līmenī līdz 13. Saeimas sasaukuma beigām.

Nacionālās apvienības pārstāvji paši par šo priekšlikumu nedebatē.

Saeimas komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, bet Artuss Kaimiņš (KPV LV) aicina Saeimu atbalstīt deputātu algu "iesaldēšanu".

Nacionālā apvienība iesniegusi priekšlikumu, kas paredzētu "iesaldēt" jeb saglabāt Saeimas deputātu algas šī gada līmenī līdz pat šī sasaukuma beigām

Ministru piemaksas netiks samazinātas, lemj Saeima.

Dana Reizniece-Ozola (ZZS) no savas pieredzes valdībā saka, ka neatbalsta šādu ministru sodīšanu, jo ir gadījumi, kad ministri ilgstoši aizvieto citus un tiešām strādā daudz papildus.

Pie frakcijām nepiederošie deputāti iesnieguši arī priekšlikumu samazināt līdz 30% piemaksu, ko Ministru kabineta loceklis patlaban saņem 50% apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu Ministru kabineta locekli, kā arī aizvieto Ministru kabineta locekli, kurš beidzis pildīt savus pienākumus, pirms cita persona apstiprināta attiecīgā Ministru kabineta locekļa amatā.

Saeima neatbalsta neatkarīgo deputātu priekšlikumu no likuma izslēgt pantu, kas paredz Saeimas deputātiem papildus samaksu par arī mēnešalgas daļu par attiecīgo amatu pildīšanu un ko nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot šādu koeficientu: Saeimas priekšsēdētājam — 1,73; Saeimas priekšsēdētāja biedram — 1,48; Saeimas sekretāram — 1,48; Saeimas sekretāra biedram — 1,39; Saeimas komisijas priekšsēdētājam — 1,39; Saeimas frakcijas priekšsēdētājam — 1,39; Saeimas komisijas priekšsēdētāja biedram — 0,35; Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedram — 0,35; Saeimas komisijas sekretāram — 0,35; Saeimas apakškomisijas priekšsēdētājam — 0,27; Saeimas apakškomisijas sekretāram — 0,17.

Skatot grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, opozīcijas deputāti vērtē, cik daudz daži koalīcijas deputāti izmaksā nodokļu maksātājiem.

Saeima pieņem grozījumu likumā “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, kas nosaka Valsts zemes dienesta kompetenci īpašuma tiesību atjaunošanai personām, kuras noteiktā termiņā iesniegušas dokumentus Centrālajā zemes komisijā, pēc šīs komisijas darbības izbeigšanas.

Saeima pieņem grozījumus likumā “Par zemes komisijām”, kas nosaka Latvijas Republikas Centrālās zemes komisijas darbības termiņu līdz 2021. gada 30. jūnijam, samazina komisijas locekļu skaitu no 20 līdz 9, kā arī komisijas arhīva dokumentu nodošanas kārtību.

Koalīcija ierosina darbu beigt šodien 23.30 un atsākt piektdien 9.00, Saeima piekrīt.

Saeimas sēdē pusdienu pārtraukums līdz pulksten 13.15.

Saeima pieņem grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas līdzsvaro no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru ar valsts budžeta iespējām. Tie paredz no nākamā gada no fonda maksāt bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 eiro mēnesī; bet bērnam no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgai personai, kura turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Republikā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecuma sasniegšanai – 129 eiro mēnesī.

"Manī ir viegli iemīlēties, bet grūti aizmirst. Esiet uzmanīga!" saka Aldis Gobzems Saeimas sēdes vadītājai Inārai Mūrniecei (NA), kura aizrāda deputātam, lai runā par konkrēto priekšlikumu.

Atbildot uz Mārtiņa Bondara (AP) norādi, ka opozīcijas pārstāvji runā "par visu, kas uz sirds", Viktors Valainis (ZZS) saka, ka tas ir opozīcijas darbs kritizēt. Valainis arī pateicās finanšu ministram Reiram, kurš atbildējis pēc būtības.

"Attīstībai/Par" deputāts Mārtiņš Šteins veic rūpīgu uzskaiti par to, cik priekšlikumi izskatīti. Kopumā ir 479 priekšlikumi visiem budžeta paketes likumprojektiem. Trešdien dienas laikā izskatīti 37, uz šo brīdi ceturtdien pieci. Vēl jāskata 437 priekšlikumi.

Patlaban diskusijas ir par divpadsmito no 28 likumprojektiem budžeta paketē.

Sarunas Saeimas kuluāros liecina, ka, turpinot šādā tempā, Saeima nākamā gada budžeta priekšlikumus varētu skatīt ne tikai piektdien, bet arī sestdien.

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā ir viens no likumprojektiem paketē, kas nākotnē paredz atsaistīt dažādus pabalstus un izmaksas no minimālās algas, tāpēc tas raisa konceptuālas diskusijas Saeimā.

Šodien vairākkārt tika debatēts par bezdarba situāciju Latvijā. Piedāvājam interaktīvu statistiku ar pašreizējo situāciju:

Viņkeles ieskatā, ir citi rādītāji, kam piesaistīt pabalstus, piemēram, IKP vai cenu pieaugumu indekss.

"Mēs, koalīcija, esam paskaidrojumu pārādā arī par vakardienu." Tā par pabalstu atsaistīšanu no minimālās algas skaidro veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norādot, ka tas ir viens no pamatiem, lai veidotu mūsdienīgu sociālo politiku.

Pēc Valaiņa domām, likumprojektam nav nekāda sakara ar nākamā gada budžetu, uz ko arī norāda Saeimas Juridiskais birojs. Tādēļ to būtu jāskata ārpus nākamā gada budžeta paketes, aktīvāk iesaistot sociālos partnerus.

"Vai šis likumprojekts demonstrē labu pārvaldību? Nē, šis likumprojekts to nedemonstrē, jo tas ir izvirzīts bez debatēm", par likumprojektu izsakās ZZS deputāts Viktors Valainis.

Pēc pārtraukuma atsākusies Saeimas sēde. Turpinās debates par grozījumiem Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.

Saeimas sēdē pārtraukums līdz 10.45.

Saeima sāk skatīt grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas līdzsvaro no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru ar valsts budžeta iespējām

Bez debatēm Saeima pieņem grozījumu Notariāta likumā, par diviem gadiem jeb līdz 2022. gada 1. janvārim atliekot likuma normas, kas paredz, ka amata darbību izpildei nepieciešamo informāciju valsts iestādes zvērinātam notāram sniedz bez maksas, stāšanos spēkā.

Izskatīti 10 no 28 likumprojektiem. Saeima ķeras pie vienpadsmitā.

Neņemot vērā opozīcijas iebildumus un priekšlikumus, Saeima pieņem grozījumus likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, kas nākamgad mainīs bezdarbnieku pabalsta apmēru un saņemšanas ilgumu. Turpmāk pabalstu paredzēts izmaksāt astoņus mēnešus sekojošā apmērā – pirmos divus mēnešus pilnā apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; trešajā un ceturtajā mēnesī 75% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; piektajā un sestajā mēnesī 50% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; septītajā un astotajā mēnesī 45% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

Jānis Vucāns (ZZS) brīdina, ka šie grozījumi nonāks Satversmes tiesā, jo neievēro tiesiskās paļāvības principus.

Atsauciet šo nelikumīgo budžetu, aicina Regīna Ločmele-Luņova (S).

Linda Liepiņa saka, ka pat "valsts televīzijā un radio cilvēki tiek nodarbināti uz autoratlīdzību pamata", tā ka žurnālisti neaizsargāti esot arī sabiedriskajā, ne tikai privātajā sektorā.

Nikolajam Kabanovam (S) ir aizdomas, ka valdība grib samazināt pabalstus, jo valstij būs jāmaksā pabalsti PNB bankas un "Dzintara" darbiniekiem. Tas ir oportūnisms, saka deputāts.

Uldis Augulis (ZZS) nupat esot sazinājies ar LDDK un saka, ka valdības pārstāvji sagrozot faktus.

Didzis Šmits saka, ka žurnālistu sociālā neaizsargātība ir nopietns jautājums, jo tas notiek gadu desmitiem un met ēnu uz viņu darbu.

Ieskats, kā Saeima strādāja trešdienas vēlā vakarā. Foto - Saeimas administrācija.

Viņķele aicina labot caurumus likumos, lai mikrouzņēmumu īpašnieki nebūtu sociāli neaizsargāti.

Tikmēr Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) otrdien, 19. novembrī, savā padomes sēdē lems par turpmākajām protesta akcijām. Uz padomes sēdi ir uzaicināti ari citu mediķu organizāciju pārstāvji. Pirmais mediķu organizāciju un ģimenes ārstu protesta vilnis notiek līdz šodienai, 14. novembrim. Savukārt otrais protesta vilnis sāksies pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas Saeimā, kurš būs ilgstošāks.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norāda, ka Dombrovskis, piesaucot kā piemēru arī LNT žurnālistus, kas zaudēs darbu, maldina sabiedrību, jo šie žurnālisti ir neaizsargāti vispār, jo ir mikrouzņēmēji.

Zviedrijā 200 dienas, Igaunijā līdz 360 dienām, Somijā līdz 400 dienām, piemērus par bezdarbnieku pabalstu izmaksas ilgumu min Dombrovskis un retoriski jautā, vai Latvija tuvojas Ziemeļvalstu līmenim, kā to vēlas premjers.

Tā vietā, lai atzītu kļūdu un to labotu, jūs taisāt jaunas un jaunas kļūdas, saka Vjačeslavs Dombrovskis (S). Viņš uzskata, ka nav korekti izmantot vidējo statistiku, ka vidēji bezdarbnieks atrod darbu četru mēnešu laikā.

Nevajag domāt, ka bezdarbnieki ir kaut kādi ļaundari, dzīvē mēdz būt ļoti dažādas situācijas, saka Uldis Augulis (ZZS), kuram pietrūkst šo grozījumu sociālā izvērtējuma.

Atgādinām, ka likuma grozījumi paredz pabalstu izmaksāt astoņus mēnešus sekojošā apmērā – pirmos divus mēnešus pilnā apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; trešajā un ceturtajā mēnesī 75% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; piektajā un sestajā mēnesī 50% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; septītajā un astotajā mēnesī 45% apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

306 eiro - tāds ir vidējais bezdarbnieka pabalsts Latvijā, un diezin vai no tādas naudas var zaļi dzīvot, saka Andrejs Klementjevs (S).

Koalīcijas pārstāvju mainītā taktika - aktīvi iesaistīties debatēs - maina diskusiju dinamiku Saeimas zālē, taču nemazina opozīcijas sparu.

Darbs viņus gaida, tāpēc jāveicina cilvēku atgriešanās darba tirgū, lai man nebūtu no šīs tribīnes jārunā par imigrācijas veicināšanu, par politikas izvēlēm saka Kariņš.

Tas ir simbolisks samazinājums, par pabalstu izmaiņām saka Kariņš. Tas ir simbolisks solis - pakāpeniski samazināt ilgumu, cik ilgi var saņemt bezdarbnieku pabalstu.

Ir akūts darbaroku trūkums, ko uzreiz nevar risināt pat ar dzimstības palielināšanu, tāpēc izvēle ir imigrācija vai stimulēt vietējo darbaspēku, saka premjers.

Kariņš saka, ka jāsāk debatēt par būtību.

Tribīnē kāpj Kariņš

Pabalstu sistēmas izmaiņas ir saskaņotas ar sociālajiem partneriem, saka Petraviča.

Latvijā ir nopietnas problēmas ar darbaspēka trūkumu, tādēļ ir jārada cilvēkiem motivācija ātrāk atgriezties darba tirgū, saka Petraviča.

Ramona Petraviča (KPV LV) atzist, ka pabalstu samazināšana ir nepopulārs lēmums, bet labi pārdomāts.

Jānis Tutins (S) jaunajiem Saeimas deputātiem uzdod retorisku jautājumu "Kas ar jums ir noticis?", jo pirms vēlēšanām bija degsme mainīt veco politiku, taču tagad ir kļuvuši par balsošanas mašīnām.

Stepaņenko un Gobzems no zales skaļi debatē ar Bondaru.

Mārtiņš Bondars (AP) pārmet opozīcijai sabiedrības maldināšanu, ka kaut kas tiek sabiedrībai atņemts. Tieši otrādi - visiem tiek pielikts.

Gobzems atkal piemin krāsojamo grāmatiņu, kas šī Saeimas sasaukuma debatēs kļuvusi par savstarpējas apsaukāšanās piemēru.

Dana Reizniece-Ozola (ZZS) brīdina, ka, ja tiks nobalsots par šo likumprojektu, cilvēkiem, kas zaudējuši darbu, tiks atņemti 12 miljoni eiro.

Jānis Reirs (JV) uz Stepaņenko kritiku atbild, ka nākamā gada budžeta izstrādes procesā tikšanās ar sociālajiem partneriem bija divas reizes septembrī. Reirs piebilda, ka parasti tiekas vienu reizi.

Šodien koalīcija maina taktiku un uzreiz atbild opozīcijai, tribīnē finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

Jūlija Stepaņenko finanšu ministram Jānim Reiram (JV) pārmet konsultāciju trūkumu ar sociāliem partneriem.

Gobzems premjeram Krišjānim Kariņam (JV) uzdāvina krāsojamo grāmatiņu

"Arī zagļi un noziedzinieki atsakās no noziegumu izdarīšanas, ja ir daudzas modras acis, kas seko līdzi." Tā par trešdien ieilgušo Saeimas sēdi debates uzsāka Aldis Gobzems.

Pirmais tribīnē Aldis Gobzems

Saeima atsāk debates par likumprojektu, kas paredz samazināt bezdarbnieku pabalstus.

Koalīcijas deputāti jau laikus iesniedz priekšlikumu ik pēc 90 minūtēm izsludināt 15 minūšu pārtraukumu un stundu pusdienām. Saeima piekrīt.

Pie frakcijām nepiederošais deputāts Aldis Gobzems arī ceturtdien ieradies ar megafonu, kas vakar raisīja Saeimas apsardzes iebildumus.

Deputāti pulcējas zālē pēc dažu stundu miega un pārtraukuma.

Vakar pēc garām, skaļām un reizēm pat dusmu pilnām debatēm tautas kalpi izskatīja vien deviņus no 28 likumprojektiem.

Trešdien ārkārtas sēdē Saeima skatīja nākamā gada valsts budžeta projektu un to pavadošos likumprojektus otrajā jeb galīgajā lasījumā. Pēc visas dienas darba pusstundu pirms pusnakts deputāti nolēma sēdi pārtraukt un darbu turpināt ceturtdien pulksten 9.

