Saeimas komisija atbalsta iniciatīvu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vairākums šodien konceptuāli atbalstīja Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa parlamentā iesniegto iniciatīvu par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem.

Tā skatīšana pirmajā lasījumā Saeimā paredzēta 9. maijā.

Paredzams, ka savus priekšlikumus likumprojektam iesniegs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Tāpat šodien komisija atbalstīja Saeimas lēmumprojektu, kas paredz Guntas Līdakas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Šāds lēmumprojekts sagatavots, jo Līdaka paziņojusi par atkāpšanos no šī amata pēc pašas vēlēšanās.

Kā ziņots, Vējoņa iniciatīva paredz vairs nepiešķirt nepilsoņu statusu bērniem, kuri dzimuši Latvijā pēc 2020. gada 1. janvāra. Likumprojekta anotācijā norādīts, ka tā pieņemšana veicinās saliedētas un uz Latvijas tautas kopīgajām vērtībām balstītas Latvijas sabiedrības turpmāku attīstību.

Valsts prezidents vēlas par Latvijas pilsoņiem atzīt pēc 2020. gada 1. janvāra dzimušos bērnus, kuriem saskaņā ar likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" attiecīgo normu būtu tiesības uz nepilsoņa statusu. Bērns tiktu atzīts par Latvijas pilsoni, ja vien bērna vecāki nebūtu vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu bērnam un bērns nebūtu citas valsts pilsonis.

Priekšlikums ir līdzīgs Vējoņa iepriekš 12. Saeimā virzītajai iniciatīvai, precizējot tās pamatojumu. Valsts prezidents iepriekš skaidroja, ka iniciatīvu iesniedz atkārtoti, ar cerību, ka jaunais parlaments domās citādi, uzsverot, ka ir jāpieliek punkts šim jautājumam.

"Turpināt to, ka valstī ir šāda nepilsoņu institūcija, nav pareizi, un kādā brīdī tam ir jāpieliek punkts. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Ja vecāki tomēr vēlētos atteikties no Latvijas pilsonības, tad lai viņi raksta iesniegumu un izvēlas to valsti, kuras pilsonību viņi tiešām vēlas," pērn minēja prezidents.

12. Saeima pērn septembrī noraidīja Vējoņa iesniegto likumprojektu par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem.