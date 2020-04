Saeimas komisija ķersies pie OIK atcelšanas likumprojekta

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti trešdien vienojušies par tālākiem soļiem obligātās iepirkuma komponentes (OIK) likumprojekta izskatīšanai, portālu "Delfi" informēja komisijas vadītājs Ralfs Nemiro (KPV LV).

Komisijas deputāti nolēma šobrīd vērsties pie atbildīgajām ministrijām – Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides attīstības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī pie Tiesībsarga, aicinot sniegt atzinumu par Saeimas komisijā izskatāmo likumprojektu.

Vadoties no saņemtajiem atzinumiem, komisija izstrādās precīzu plānu jeb "ceļa karti" ar laika grafiku nākamo komisijas sēžu norisei raitākai likumprojekta izskatīšanas gaitai un virzīšanai uz Saeimas sēdēm likumprojekta pieņemšanai.

"Savulaik Saeima atbalstīja likumprojektus, kas ļāva izveidot OIK virskompensāciju sistēmu. Tagad Saeimai ir jālabo pirms daudziem gadiem pieļautās kļūdas un jāpieņem politisks lēmums to atcelšanai. Komisijai šī būs viena no prioritātēm un vienlaikus arī viens no lielākajiem izaicinājumiem, lai no "vārdiem" nonāktu pie "rezultāta" un OIK virskompensācijas tiktu atceltas," norāda Nemiro.

Nemiro arī ieskicēja uzaicināmās personas uz sēdēm, norādot, ka ekspertu lokā ir jābūt arī OIK maksātājiem, piemēram, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijai un citiem, kas ir lieli elektroenerģijas patērētāji.

Balstoties uz OIK sistēmas izvērtēšanai izveidotās parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu, partijas "KPV LV" Saeimas frakcija šī gada februāra beigās iesniedza Saeimā likumprojekta "Elektroenerģijas tirgus likums" grozījumus par obligātās iepirkumu komponentes (OIK) atcelšanu.

Izstrādātais likumprojekts paredz atteikties no OIK jeb virskompensācijām, kas nozīmē, ka no elektrības rēķiniem tiktu svītrota ailīte "obligātā iepirkumu komponente". Obligātais iepirkums (OI) arī turpmāk tiks saglabāts, bet no ražotājiem elektroenerģija tiks iepirkta par biržas cenām, kas ir godīgi un taisnīgi pret visiem tirgus dalībniekiem un sabiedrību kopumā.

Ar šo likumprojektu tiktu pilnībā izpildīts Krišjāņa Kariņa (JV) valdības deklarācijas 30. punkts, kurš paredz likvidēt obligātā iepirkuma komponenti, ievērojot tiesiskuma principus, nepieļaujot šo maksājumu veikšanu no citiem finanšu avotiem un veicot to valsts budžetam un iedzīvotājiem ekonomiski un finansiāli izdevīgākajā veidā.