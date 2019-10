Saeimas komisija vērtēs Purgailes kandidatūru FKTK vadītāja amatam

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija uz sēdi otrdien, 22. oktobrī, aicinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes priekšsēdētāja amata kandidāti Santu Purgaili, portālu "Delfi" informēja Saeimas preses dienests.

Pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes uz "Delfi" jautājumu, vai tagad visas valdības frakcijas atbalsta Purgailes kandidatūru, Raivis Dzintars (NA) atbildēja, ka sanāksmē par to nav ticis runāts, bet no iepriekšējām sarunām var prognozēt, ka visas frakcijas atbalstīs. NA frakcija atkārtoti tikās un iztaujāja Purgaili, un tagad sola atbalstu viņai. Neviens no klātesošajiem valdības partneriem neiebilda Dzintara teiktajam.

Jau ziņots, ka sākotnēji pret Purgailes kandidatūras atbalstīšanu valdībā iebilda "Attīstībai/Par", tādēļ jautājums tika atlikts uz nedēļu. Pēc atkārtotas tikšanās ar kandidāti frakcija vairs nav paudusi noraidošu attieksmi pret Purgailes apstiprināšanu amatā.

Jauns FKTK priekšsēdētājs nepieciešams, jo Saeima šī gada jūlijā no amata pēc paša vēlēšanās atbrīvoja līdzšinējo priekšsēdētāju Pēteru Putniņu. Savukārt, lai nodrošinātu FKTK darbības nepārtrauktību līdz brīdim, kad Saeima būs apstiprinājusi jaunu priekšsēdētāju, Saeima šajā amatā uz laiku iecēla FKTK Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītāju Kristīni Černaju-Mežmali.

"Delfi" jau vēstīja, ka 8. oktobrī valdība vienprātīgi pieņēma lēmumu ieteikt Saeimai Purgailes kandidatūru iecelšanai FKTK priekšsēdētāja amatā.

Konkursa uzvarētāja Purgaile no 2012. gada ir strādājusi AS "Citadele banka", kur sākotnēji ieņēmusi Biznesa attīstības direktora amatu, bet vēlāk – no 2017. gada – bijusi korporatīvo klientu apkalpošanas direktore. Šo septiņu gadu laikā Purgaile bijusi arī AS "Citadele banka" valdes locekle, kā arī ieņēmusi Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas priekšsēdētāja amatu.

Iepriekš Purgailes darbavieta bija AS "SEB banka", kur viņa no 2009. līdz 2012. gadam vadīja privātbaņķieru biznesu Latvijā un Baltijā, savukārt vēl pirms tam vadīja Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldi.

FKTK priekšsēdētājs Putniņš un viņa vietniece Gunta Razāne 4. jūlijā iesniedza atlūgumus. Atstājot amatu, abām personām pienākas Saeimas nesen likumā noteiktā kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas.

"Delfi" jau ziņoja, ka Purgaile pieļauj, ka viņas nonākšana FKTK vadītājas amatā biedē partiju sponsorus. Intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" viņa sacīja: "Mēs zinām, ka arī politiskajām partijām ir virkne dažādu atbalstītāju un tur var būt gan personīgas nepatikas, gan nedaudz baiļu sajūta par to nenoteiktību, kas sekos, ja es stāšos amatā."

Viņa gan atteicās nosaukt konkrētus uzņēmējus vai viņu sponsorētus politiķus.