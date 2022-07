Saeimas vēlēšanās no ZZS kandidēs Brigmanis, Broks, Bergans-Berģis un Naudiņš

14. Saeimas vēlēšanās no partiju apvienības Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) kandidēs bijušais Saeimas deputāts Augusts Brigmanis, bijušais izglītības un zinātnes ministrs Raimonds Broks, kā arī savulaik no citām partijām Saeimā ievēlētie deputāti Krists Bergans-Berģis un Romāns Naudiņš.

ZZS trešdien, 27. jūlijā, Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza savu kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām 14. Saeimas vēlēšanām.

ZZS līderis Rīgas sarakstā ir bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, ar otro kārtas numuru kandidē bijušais deputāts Augusts Brigmanis, bet ar trešo ZZS valdes loceklis Jānis Dinevičs.

Rīgas sarakstā iekļauts arī futbola kluba "Nikars" vadītājs Renārs Šķesters-Kambals, AS "Transporta un sakaru institūts" rektors Juris Kanels, Latvijas Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Jāzeps Janiševs, bijušais izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, bijušais deputāts Māris Dzelzskalns, savulaik no partijas "KPV LV" Saeimā ievēlētais deputāts Krists Bergans-Berģis u.c.

Vidzemes saraksta līderis ir ZZS vadītājs Armands Krauze. Ar otro kārtas numuru kandidē Ādažu pašvaldības deputāte Daiga Mieriņa, bet trešo – SIA "L.P.Jana" projektu vadītājs Harijs Rokpelnis.

ZZS Vidzemes sarakstā iekļauti arī Cēsu domes deputāts Hardijs Vents, Gulbenes domes deputāts Normunds Audzišs,

Vidzemes sarakstā iekļauti arī Latvijas Zemnieku savienības ģenerālsekretārs Artūrs Graudiņš, Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa, bijušais Saeimas deputāts Andris Siliņš, savulaik no Nacionālās apvienības 13. Saeimā ievēlētais deputāts Romāns Naudiņš u.c.

ZZS Kurzemes saraksta līderis ir deputāts Uldis Augulis, ar otro kārtas numuru šajā novadā kandidē deputāts Jānis Vucāns, bet trešo – deputāts Gundars Daudze.

Tāpat no šī saraksta kandidē SIA "Mežsaimnieks RD "valdes loceklis Reinis Doniņš, Ventspils Augstskolas rektora padomniece Ilze Buņķe, Ventspils Tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere-Davidova, basketbola kluba "Ventspils" valdes priekšsēdētājs Uldis Boitmanis u.c.

ZZS Zemgales saraksta līderis ir deputāts, Latvijas lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Viktors Valainis. Ar otro kārtas numuru kandidē Jēkabpils novada domes deputāte Līga Kļaviņa, bet ar trešo – Latvijas Bērnu fonda valdes loceklis Andris Bērziņš.

Zemgales sarakstā iekļauti arī Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, Krustpils pamatskolas direktore Vija Stiebriņa u.c.

Savukārt ZZS Latgales saraksta līderis ir Rēzeknes novada domes komitejas vadītājs Kaspars Melnis, ar otro numuru vēlēšanās kandidē Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente Līga Kozlovska, bet ar trešo – Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska.

ZZS Latgales sarakstā iekļauti arī Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja trešais vietnieks Valdis Maslovskis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldes loceklis Edgars Abrams u.c.

14. Saeimas vēlēšanās no ZZS kandidēs kopumā 115 cilvēki, no kuriem 67,8% ir vīrieši, bet 32,2% – sievietes. Kandidātu vidējais vecums ir 51,1 gads. Jaunākais kandidāts ir 21 gadu vecs, bet vecākais – 77 gadu vecs. 90,4% kandidātu ir ar augstāko izglītību.

Jau vēstīts, ka ar saukli "Mēs esam mainījušies!" ZZS 18. jūlijā kā premjera amata kandidātu 14. Saeimas vēlēšanās nosauca Aivaru Lembergu, šo lēmumu pamatojot ar socioloģiskajām aptaujām, kuras liecina par "vislielāko tautas atbalstu" Lembergam.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktais pētījums liecina, ka jūnijā ZZS ar 5,5% balsstiesīgo atbalstu bija piektais populārākais politiskais spēks.

Jau vēstīts, ka ilggadējas ZZS partneres - Latvijas Zaļā partija un Liepājas partija iepriekš paziņoja, ka tās izstājas no ZZS, un 10. maijā kopā ar Latvijas Reģionu apvienību paziņoja par kandidēšanu 14. Saeimas vēlēšanās no "Apvienotā saraksta", kura viens no dibinātājiem ir uzņēmējs Uldis Pīlēns.

Savukārt 1. jūnijā ZZS kopsapulcē vienojās par politiskās apvienības papildināšanu, tai pievienojoties Latvijas Sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai (LSDSP ).

Ņemot vērā kopsapulcē lemto, Uzņēmumu reģistrs reģistrēja jaunu ZZS valdes sastāvu, kuras priekšgalā ir Latvijas Zemnieku savienības (LZS) priekšsēdētājs Armands Krauze.

Tāpat politiskā spēka valdē darbojas LZS pārstāvji - Uldis Augulis, Augusts Brigmanis, Artūrs Graudiņš, Viktors Valainis, kā arī LSDSP pārstāvji Jānis Dinevičs un Krists Bergans-Berģis.