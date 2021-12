Sagaidot Jauno gadu, mediķi aicina neaizmirst par drošību

Tuvojoties gadumijas svētkiem, mediķi atgādina par drošību, izmantojot pirotehniku, kā arī neatstāt bez uzraudzības bērnus un rūpēties par viņu drošību arī svētku laikā.

Kā portālu "Delfi" informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), pērn gadumija pagāja mājsēdes zīmē, tāpēc cietušo skaits, kas ik gadu gūst traumas, neuzmanīgi rīkojoties ar pirotehniku, bija mazāks, nekā citos gados. Tomēr pērn mediķi palīdzību sniedza diviem jauniem vīriešiem, kuri guva nopietnas sejas traumas pēc neveiksmīgas rīcības ar pirotehniku.

Gadu iepriekš situācija bija ievērojami nopietnāka – deviņi cietušie, kuru vidū arī bērns – septiņus gadus vecs zēns, kurš guva plēstas brūces plaukstā, kad mēģināja palaist raķeti, turot to rokā, norādīja NMPD.

Mediķi atklāj, ka visbiežāk pirotehnika cietušajiem sprāgst rokās vai trāpa sejā, kājās. Ļoti bieži traumas ir smagas un atstāj paliekošas sekas uz turpmāko dzīvi. Cilvēki gūst plēstas brūces un apdegumus, sejas savainojumus ar kaulu lūzumiem, acu bojājumiem, redzes traucējumiem. Tāpat arī plaukstu bojājumus ar sadragātiem pirkstiem un traumatiskām pirkstu amputācijām, kājas traumas ar lūzumiem u.c.

Kāpēc notiek šie negadījumi? Lielākoties negadījumos vainojama neuzmanība un pārgalvība, ko nereti veicinājusi arī alkohola lietošana, skaidro NMPD. Klātesošie gūst traumas, ja atrodas pārāk tuvu aizdegtai petardei, nepaspēj paiet malā. Darbojoties ar pirotehniku, biežākās kļūdas ir instrukcijas neievērošana – petardes palaišana, turot to rokās, nepareiza tās novietošana, pavēršana pret tuvumā stāvošiem cilvēkiem vai pret ēkām, iekštelpās mēģinājums atkārtoti palaist neizsprāgušu pirotehniku vai tās labošana pirms palaišanas. Tāpat dažkārt pirotehnika tiek glabāta bērniem pieejamās vietās vai arī viņiem tiek atļauts palaist raķeti.

Atceries par bērnu drošību

Mediķi aicina nepiemirst svētku laikā pieskatīt pašus mazākos. Katru gadu vairāki mazuļi svētku laikā, tostarp arī gadu mijas svētkos, gūst nopietnas traumas ar svētku rotājumiem. No izsaukumu pieredzes redzams, ka nopietnas traumas bērni gūst, spēlējoties ar eglītes stikla rotājumiem, kas plīsuši spēlēšanās laikā un kuru asie gabaliņi nokļuvuši acī vai mutē.

Gadu iepriekš mazam bērnam nopietna acs trauma gūta, kad plīsa stikla rotājums un tas iekļuva acī, cits pusotru gadu vecs bērniņš sakoda un norija stikla rotājumu. Diemžēl arī šogad jau bijuši vairāki līdzīgi negadījumi – divi izsaukumi, kad astoņus mēnešus un gadu veci bērniņi mutē ielika saplēsta stikla rotājuma gabaliņus un, iespējams, kādu no gabaliņiem arī apēda. Citā izsaukumā vienu gadu trīs mēnešus vecs bērniņš spēlējās ar svētku rotājumu un uz tā krita, traumējot ar aso daļu seju, norāda mediķi.

Tāpat mediķi aicina nepieļaut, ka bērni rotaļājas ar lampiņu virtenēm. Savā izsaukumu pieredzē mediķi ir braukuši palīgā mazam bērnam, kurš, spēlējoties ar rozetē ieslēgtu elektrisko lampiņu virteni, to sakodis un guvis elektrotraumu. Atceries – virtenēs ir mazas lampiņas un sīkas detaļas, ko mazs bērns var noplēst vai nokost. Risks ir saistīts ne tikai ar to, ka bērns var šīs detaļas apēst, bet vēl nopietnākos gadījums – tām nokļūstot elpceļos, var tikt izraisīta smakšana. Tāpat lampiņu virtene ir gara – to noraujot, bērns var nejauši to uzlikt ap kaklu.

Tāpat mediķi atgādina sargāt bērnus no apdegumiem. Neturi bērnu klēpī, kad dzer karstu dzērienu, jo bērns trauka saturu var nejauši uzraut sev virsū. Pārliecinies, lai kafijas kanna vai krūze nav uz galda vai plaukta malas. Nepieļauj bērnu rotaļas virtuvē pie karstiem katliem un plīts. Jāņem vērā, ka, apgāžot nelielu krūzi ar karsto dzērienu, bērns var gūt plašus apdegumus. Apdegumu vai applaucējumu gadījumā pirmā palīdzība ir dzesēšana līdz 20 minūtēm zem vēsa tekoša ūdens. Ja apdeguma vieta ir lielāka par bērna plaukstu, tad jāzvana mediķiem uz ārkārtas tālruni 113.

Ja svētku laikā gadās saslimt vai gūt kādu traumu, vērsies tuvākajā ārstniecības iestādē Rīgā un citās Latvijas lielākajās pilsētās pie dežūrārsta vai steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas.

Plašāka informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Vienkāršāku saslimšanu gadījumā svētku brīvdienās mediķa padomu visu diennakti varēs saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Neatliekamos gadījumos, kad veselības dēļ apdraudēta dzīvība, jāzvana uz ārkārtas tālruni 113.