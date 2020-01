Saglabās papildu finansējumu izglītības programmām padziļinātai konkrētu mācību jomu apguvei

Saeima ceturtdien, 9. janvārī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Vispārējās izglītības likumā, ar kuriem arī turpmāk saglabāts papildu finansējums pedagogu darba samaksai tām skolām, kas īsteno pamatizglītības programmas ar padziļinātu apguvi kādā no mācību jomām, piemēram, mūzikā, svešvalodā, mākslā, matemātikā, vai daļā no jomas, portāls "Delfi" uzzināja Saeimas Preses dienestā.

Likuma grozījumi nosaka, ka izglītības iestāde var īstenot tās izstrādātu pamatizglītības programmu, kas kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem.

Izglītības iestāde ir tiesīga pretendēt uz papildu valsts budžeta finansējumu šādas izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksai, ja pamatizglītības programma, kā arī sasniegtie rezultāti izglītības satura apguvē triju gadu periodā attiecīgajā mācību jomā atbilst Ministru kabineta prasībām, paredz likuma grozījumi.

Ar grozījumiem Ministru kabinetam deleģēts uzdevums noteikt prasības, tai skaitā sasniedzamajiem rezultātiem, un kārtību, kādā izglītības iestāde var saņemt minēto papildu finansējumu.

Līdz šim skolām, kas īsteno profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas, to īstenošanai ir bijis nodrošināts lielāks finansējuma koeficients, taču no 2020. gada 1. septembra no šī modeļa bija plānots atteikties.