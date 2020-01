Šajā sezonā gripa dzēsusi septiņu cilvēku dzīvības

Iepriekšējā nedēļā gripas intensitāte Latvijā saglabājusies līdzīgā līmenī kā vēl pirms nedēļas, tiesa, vairāk pacientu nonākuši slimnīcā saistībā ar šo infekciju. Kopš sezonas sākuma saņemti septiņi paziņojumi par mirušiem gripas pacientiem, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs.

Piecos nāves gadījumos noteikta A tipa gripa, vienā – B tipa gripa un viens gadījums apstiprināts klīniski.

Mirušo pacientu vecums no 53 līdz 89 gadiem, no tiem piecas sievietes un divi vīrieši. SPKC izpētījis, ka visiem pacientiem bija blakus saslimšanas: hroniskas sirds, asinsvadu un elpceļu slimības, cukura diabēts, hroniskas nieru un aknu saslimšanas un citas. Neviens no šajā periodā mirušajiem nebija vakcinēts pret gripu.

Iepriekšējā 2018.–2019. gada gripas sezonā reģistrēti 86 nāves gadījumi.

SPKC dati liecina, ka iepriekšējā nedēļā (30.decembris līdz 5. janvāris) mazāk pacientu vērsušies poliklīnikās un veselības centros. Tas esot skaidrojams ar svētku dienām un brīvdienām skolās. Slimnīcās hospitalizāciju skaits saistībā ar gripas infekciju savukārt pieaudzis.

Par stacionētiem gripas pacientiem ziņoja slimnīcas visās monitoringā iekļautajās teritorijās, izņemot Jūrmalu. Kopā slimnīcā nonācis 141 pacients, tajā skaitā 14 pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju. Salīdzinājumam vēl pirms nedēļas 114 pacienti, no tiem 10 pacienti ar gripas izraisītu pneimoniju.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālā references laboratorijā iepriekšējā nedēļā noteikti 28 gripas vīrusi – 9 A tipa un 19 B tipa.

Gripas intensitāte bija līdzīga iepriekšējas nedēļas līmenim – 107,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Par gripas gadījumiem ziņoja ambulatorās iestādes visās gripas monitoringā iekļautajās administratīvajās teritorijās, izņemot Valmieru. Augstāka gripas intensitāte reģistrēta Gulbenē, Liepājā, Jelgavā un Rīgā.

Saslimstība ar gripu palielinājusies 15– 64 un vairāk nekā 65 gadu vecuma grupā, noskaidrojis SPKC.

Par gripas epidēmijas sākumu SPKC ziņoja 11. decembrī.

SPKC jau informēja, ka ar gripu biežāk slimo bērni un pusaudži. Taču smagāk gripa skar seniorus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām, piemēram, sirds un asinsvadu slimībām, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģiskām saslimšanām, hroniskām infekcijām, novājinātu imunitāti un palielinātu ķermeņa svaru. SPKC pārstāve Ilze Arāja uzsvēra, ka gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.

SPKC atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir ikgadējā vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst vairākus mēnešus – līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, uzsvēra centrā.

SPKC vērš uzmanību, ka gripas epidēmiskās izplatības sākums nav iemesls vakcinācijas atcelšanai vai tās pārtraukšanai. Vakcinācija pret gripu nevar izraisīt saslimšanu vai pasliktināt slimības gaitu, piemēram, ja inficēšanās notikusi pirms vakcīnas saņemšanas.