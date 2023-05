Sāk kriminālprocesu par iespējamiem pārkāpumiem naftas ieguvē Gudeniekos, vēsta raidījums

Par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi un naftas produktu nelikumīgu realizāciju lielā apmērā Valsts policija 2020. gadā ir sākusi kriminālprocesu, ceturtdien vēsta raidījums "360TV Ziņneši".

Likumsargi izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju nesniedz, vien norāda, ka kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 96. panta un 220.1 panta 2. daļas – par noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi, ja ir radīts būtisks kaitējums; saistībā ar naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā.

Abi šie panti paredz vainīgo sodīt ar reālu brīvības atņemšanu. Policija gan neatklāj, pret kuru personu sākts kriminālprocess.

Raidījums noskaidrojis, ka policija Kuldīgas novada domei izprasījusi dokumentus saistībā ar pašvaldībai piederošu zemes gabalu ar naftas urbumiem, kas nodots nomā privātuzņēmumam.

"Policija interesējās, kāds līgums noslēgts, ko līgums paredz, kādas atskaites iesniedzam, kādus rēķinus izrakstām. Mums ir viens līguma partneris, ar kuru sadarbība, līgumattiecības – tādu informāciju mēs varam sniegt," raidījumam stāsta Kuldīgas novada vicemērs Artis Roberts.

Vienlaikus viņš norāda, ka pašvaldība nav vērsusies policijā ar aizdomām par kādiem pārkāpumiem vai neiegūtiem līdzekļiem.

Pašvaldība līgumu slēgusi ar uzņēmumu "Baltic Oil Managment", un tas ir vienīgais uzņēmums, kas reāli ticis līdz naftas ieguvei Gudeniekos, noskaidrojis raidījums.

Uzņēmums no intervijas raidījumam atteicies, vien norādījis, ka ir pieņēmis lēmumu publiski nekomentēt savu darbību, "saistībā ar līdz šim publiskajā telpā izskanējušo informāciju par uzņēmuma darbību, un šīs informācijas dažādo interpretāciju".

2017. gadā Valsts kontrole vērsa plašu kritiku komersanta virzienā. Revidenti pētīja, kamdēļ Latvijas naftas ieguvē vienīgais spēlētājs apiet pašvaldību un valsti un nodevās neko nemaksā, lai gan, kā norāda Valsts kontrole, no Kuldīgas novada zemes izpumpē tūkstošiem tonnu naftas. Tolaik pat pieļāva – iespējams, tiek iegūti miljoniem eiro.

Pēc valsts kontroles paziņojuma situācija mainījās. Pašvaldībā norāda – darbošanās naftas laukos vairs nenotiek vien kā tikai zemes dzīļu resursu izpēte, bet jau ar oficiāli atzītu komerciālu nolūku.

"No 2019. gada ir sākusies ogļūdeņražu ieguve. Redzam, ka darbība notiek nepārtraukti no šī 2019. gada. Mums ir zināms, cik to naftu iegūst, bet mums ir atrunāts, ka tas ir komercnoslēpums, ar tiem datiem mēs nedalāmies," raidījumam stāsta Roberts.

Līguma ar komersantu paredz, ka pašvaldība saņem 5% nodevu par pārdoto naftu – pašvaldība kopš 2019. gada no uzņēmēja saņēmusi nepilnus 200 tūkstošus eiro.

Vienlaikus uzņēmums gribētu maksāt mazāku nodevu, jo viena urbuma izmaksas esot ļoti lielas – nafta jāizsūknē, jāattīra, jāpārved, jāatrod pircējs. Vienlaikus arī pats uzņēmums strādājot ar zaudējumiem.

