Piektdien, 28. jūnijā pulksten 12, Cēsu pils parkā sāksies ikgadējais sarunu festivāls "Lampa" – vairāk nekā 350 pasākumi divu dienu garumā, kopējam diskusiju un notikumu ilgumam sasniedzot teju 700 stundas.

"Lampa", kā norāda pasākuma rīkotāji, ir vieta vērtīgām sarunām, domu apmaiņai, prāta asināšanai un redzesloka paplašināšanai – tā ir iedvesmojoša un aizraujoša platforma visiem, kam ir, ko teikt, un visiem, kas gatavi uzklausīt. Galvenais festivāla mērķis ir stiprināt demokrātijas, diskusiju un cieņpilnu sarunu kultūru Latvijā.

Uz "Lampu" kuplā pulkā devusies arī "Delfi" komanda, lai gan kā dalībnieki piedalītos dažādās diskusijās, gan informētu lasītājus par svarīgāko, kas šajā nedēļas nogalē norisināsies Cēsīs. Tostarp divu dienu garumā tiks nodrošināta video un teksta tiešraide.

Festivāls 'Lampa 2019'

No pulksten 12.30 līdz 13.30 portālā "Delfi" video tiešraidē var sekot līdzi darbnīcai "Kā "spēlējoties" var apgūt eksaktos mācību priekšmetus?".

Šogad festivāla "Lampa" ietvaros aicinām uz divām "Delfi" rīkotām diskusijām, bet tāpat mūsu pārstāvji ir atsaukušies citu pasākumu organizatoru aicinājumiem, abās festivāla dienās plānojot piedalīties 17 dažādās sarunās. Tostarp šobrīd, laikā no pulksten 12.30 līdz 13.30, portāla "Delfi" galvenais redaktors Ingus Bērziņš piedalās diskusijā "Vai tiešām cīņa par klikšķiem?". Vairāk par "Delfi" sarunu festivālā "Lampa" var lasīt šeit: https://www.delfi.lv/news/delfi-par-mums/delfi-celvedis-sarunu-festivala-lampa.d?id=51214051

Pirmā diskusija, no kuras piedāvāsim teksta tiešraidi ir par informācijas atklātību publiskajā sektorā. To rīko zvērinātu advokātu birojs “Fort”, bet moderē – zvērināts advokāts Sandis Bērtaitis. Par to, kad atteikt informācijas sniegšanu, diskutēs Augstākās tiesas tiesnese Veronika Krūmiņa, pētniece Iveta Kažoka, Tieslietu ministrijas pārstāve Inta Salinieka un sabiedriskais aktīvists Ilmārs Poikāns, kurš plašāk pazīstams kā Neo.

Ar svinīgo atklāšanu sākās sarunu festivāls "Lampa 2019". Portāls "Delfi" divu dienu garumā sekos līdzi notikumiem Cēsīs.