Sāks jaunu Nacionālo bruņoto spēku auto iepirkumu

Aizsardzības ministrijas (AM) Iepirkuma komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu par 4x4 vieglo un vidējo taktisko transportlīdzekļu iegādi, lai sāktu jaunu konkursu, portālu "Delfi" informēja ministrija.

Konkursu ministrija lēma pārtraukt, jo secināja, ka nespēj novērst Iepirkumu uzraudzības biroja konstatētās nepilnības sarunu procedūras nolikumā.

"Veiktās izmaiņas iepirkuma dokumentācijā fundamentāli nemainīja transportlīdzekļu operacionālās veiktspējas izvērtēšanu, tomēr likuma izpratnē nav pieļaujamas pat mazākās atkāpes no sākotnējiem nosacījumiem," argumentēja ministrija.

"Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mobilitātes nodrošināšana joprojām ir kritiski nepieciešama kaujas spēju stiprināšanā, tādēļ atbildīgajām struktūrvienībām ir uzdots pārskatīt noteiktās tehniskās prasības, lai iegādātos bruņotus transportlīdzekļus," uzsvēra aizsardzības ministrs Artis Pabriks (A/P).

Ministrija vēlas pārvērtēt arī transportlīdzekļu testēšanas kārtību. Tā kā ar NBS spējām vairākās testēšanas pozīcijās ir par maz, ministrija plāno lūgt ārvalstu palīdzību.

Šo iepirkumu Aizsardzības ministrija sauc par sarežģītāko Latvijas aizsardzības nozares vēsturē. Ministrija ir pārliecināta, ka starpvaldību līgums nodrošinās nepieciešamo iepirkuma procedūras caurspīdīgumu, kā arī ļaus precīzāk un labāk atrunāt piegāžu drošības nodrošinājumu.

Pārtrauktajā konkursā uzvarējušais Somijas uzņēmums "AM General" par Aizsardzības ministrijas lēmumu ir sarūgtināts. "Protams, mēs esam sarūgtināti, ka konkursa process nebeidzās ar pozitīviem rezultātiem, it sevišķi tāpēc, ka mēs zinām — Latvijas kareivjiem ir vajadzīgs jauns, uzticams ekipējums, lai pildītu savus pienākumus kopā ar Ādažos izvietotajiem sabiedrotajiem no NATO. Taču slavējami, ka tika konstatētas kļūdas šajā procesā un Aizsardzības ministrijas vadība ir nolēmusi caurskatāmi atrisināt šo jautājumu," komentēja uzņēmuma pārstāvis Latvijā un Lietuvā Deivids Holahans.

Jau vēstīts, ka Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pēc Dienvidāfrikas kompānijas "Paramount International Marketing" un ASV uzņēmuma "AM General LLC" sūdzības aizliedza AM slēgt līgumu ar iepirkumā par aptuveni 200 miljonu eiro vērtu bruņoto automašīnu piegādi uzvarējušo Somijas kompāniju.

Iepirkumu uzraudzības birojs deva ministrijai trīs mēnešus laika novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus.

Aizliegums slēgt līgumu ar Somijas uzņēmumu pamatots ar to, ka AM ir pieļāvusi vairākus iepirkumu procedūras pārkāpumus, tostarp nepilnīgi atspoguļojot savas vajadzības sarunu procedūras dokumentācijā. Tāpat AM ir neatbilstoši grozījusi atsevišķus iepirkuma uzaicinājuma punktus, tādējādi radot neizdevīgus apstākļus atsevišķiem komersantiem.

Šajā iepirkumā iepirkuma komisija un Nacionālie Bruņotie spēki (NBS) testēja Somijas kompānijas piedāvātos transportlīdzekļus "GTP 4x4" un vēl trīs kompāniju piedāvātos spēkratus – ASV uzņēmuma "AM General LLC" transportlīdzekļus "Humwee", Dienvidāfrikas kompānijas spēkratus "Marauder LAV", kā arī Turcijas kompānijas "Otokar" transportlīdzekļus "Cobra". Testēšana notika gan uz koplietošanas ceļiem, gan bezceļa apstākļos. Avoti aizsardzības resorā aģentūrai LETA iepriekš vēstīja, ka kompāniju piedāvāto transportlīdzekļu testēšanas rezultāti bijuši dažādi.

Internetā pieejamā informācija liecina, ka Somijas kompānijas 2005. gadā ražotie augstas mobilitātes apvidus transportlīdzekļi "Sisu E13TP" tiek izmantoti Somijas, Lietuvas un Igaunijas bruņotajos spēkos. Savukārt populārākais "Sisu Auto" ražotais modelis ir 1983. gadā apritē laistā bruņumašīna "Patria Pasi", kas tiek izmantota, piemēram, Austrijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Ganas, Norvēģijas, Zviedrijas bruņotajos spēkos, kā arī ANO miera uzturēšanas operācijās.

ASV kompānijas "AM General" ražotā "Humwee" ražošana tika sākta 1979. gadā un patlaban šos bruņotos transporta līdzekļus izmanto vairākos desmitos pasaules valstu, tostarp ASV, Lietuvā, Sudānā, Ugandā, Kanādā, Džibuti un Dānijā.

Pēc publiski pieejamās informācijas, Turcijas kompānijas "Otokar" ražotā bruņotā automašīna "Cobra" tiek izmantota vismaz 15 pasaules valstīs, tostarp Azerbaidžānā, Sīrijā, Turcijā, Maldīvās, Kazahstānā, Ruandā un Slovēnijā.

Dienvidāfrikas kompānijas "Paramount Group" ražoto bruņoto transportlīdzekli "Marauder" patlaban izmanto virknē pasaules valstu – Alžīrijā, Azerbaidžānā, Kongo, Jordānā, Kazahstānā, Malāvijā, Omānā, Singapūrā un Zambijā.

Liela daļa no NBS īpašumā esošajiem taktiskajiem transportlīdzekļiem ir vismaz 20 gadus veci un vecāki. Daudzi no šiem transportlīdzekļiem ir sliktā tehniskā kārtībā un tie ir bieži jāremontē, norāda AM, uzsverot, ka katru gadu to remonts kļūst laikietilpīgāks un dārgāks.

Jauni transportlīdzekļi esot nepieciešami arī, lai realizētu attīstības projektus, kas skar artilēriju, pretgaisa aizsardzību un Zemessardzi.