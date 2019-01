'Saldu dzīvi negaidīju.' Ukraiņu viesstrādnieki par to, kā viņiem klājas Latvijā

Anželika Latvijā ieradās, lai “nomainītu bildi”, Viktors grib nopelnīt bērnu izglītībai, savukārt Ludmila no Hersonas šurp atvedusi visu ģimeni. Kāpēc viesstrādniekiem no Ukrainas Latvija šķiet pievilcīga? Kāda ir viņu ikdiena šeit? Vai viņi var no viesstrādniekiem kļūt par imigrantiem?

"Delfi" turpina rakstu sēriju par to, kā Latvija mēģina rast izeju no demogrāfiskajām lamatām. Ekonomisti, demogrāfi un ierēdņi spriež, kā risināt darbaroku deficītu, uzņēmēji skaidro, kādēļ glābiņu saskata viesstrādniekos, savukārt strādnieki no Ukrainas stāsta, kā viņiem klājas Latvijā jau tagad.

Anželika: "Latvija nav labākā vieta pelnīšanai"