Sandi Ģirģenu ievēl par politiskās partijas 'Republika' priekšsēdētāju

Sestdien, 5. martā, partijas "Republika" biedru kongresā par tās priekšsēdētāju ievēlēts agrākais iekšlietu ministrs un līdzšinējais partijas līdzpriekšsēdētājs Sandis Ģirģens, kurš par turpmākajām partijas vērtībām izvirzījis fundamentālas pārmaiņas valstī, drošību un jaunu pieeju ekonomikas attīstībai. Partija turpinās īstenot centriskas partijas idejas, portālu "Delfi" informēja Ģirģens.

Biedru sapulcē tika ievēlēta arī jauna valde deviņu valdes locekļu sastāvā. Tajā turpinās darboties Kaspars Ģirģens, Saeimas deputāts, bijušais Saeimas Revīzijas un publisko izdevumu komisijas vadītājs, Saeimas deputātu Reto slimību atbalsta grupas izveidotājs, Ēriks Pucens, Saeimas deputāts un bioloģiskais lauksaimnieks, un Jevgenijs Koršenkovs, finanšu eksperts ar plašu pieredzi lielu uzņēmumu vadībā. Katrs no tiem pārstāv sava reģiona intereses – Kaspars Ģirģens Zemgales, Ēriks Pucens Kurzemes, bet Jevgenijs Koršenkovs – Latgales.

"Republika" valdei un Republikāņu kustībai ir pievienojusies Sabīne Ulberte, Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas vadītāja, kas pēdējā gada laikā aktīvi darbojusies nozares aizstāvībai, saistībā ar ilgajām un netaisnīgajām valdības noteiktajām Covid-19 sankcijām.

Valdē darbosies arī Iveta Ziemele, biedrības "BērnuDraugi" dibinātāja, kas aktīvi darbojas ar sociālajiem projektiem, it īpaši bērnu un sieviešu aizstāvībai un krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, valdes loceklis Māris Feldmanis, kas ir Dobeles novada domes deputāts, Normunds Barkāns, kas ilgus gadus darbojies Zemessardzē un ir uzņēmējs, un Elviss Ozols, kas strādā valsts pārvaldē un ir dzīvnieku tiesību aktīvists. Partijas domi vadīs Kaspars Kūriņš.

Vienlaikus partijas vadītājs uzsver, ka "Republika" uzsāk gatavoties startam 14. Saeimas vēlēšanās. Uzrunā biedriem viņš norādīja, ka, neskatoties uz dezinformāciju un agrākā līdzpriekšsēdētāja Vjačeslava Dombrovska mēģinājumiem destabilizēt partiju, partijai ir liels atbalsts dažādās nozarēs.

Pēdējo nedēļu laikā partija ir uzņēmusi vairāk nekā 200 jaunus biedrus, savukārt līdz ar Vjačeslava Dombrovska aiziešanu no partijas izstājušies 54 tās biedri. Dombrovskim bija jāpamet partija pēc biedru uzticēšanās zaudēšanas, kad atklājās, ka viņa pretdarbības dēļ biedru rindās nav uzņemti aptuveni 300 biedri no partijas dibināšanas un "nozaudēti" to iesniegumi, atklāj Ģirģens. Partija šobrīd turpina sakārtot biedru reģistru, vienlaikus ar jauniem biedriem uzņemot neuzņemtos biedrus.

Partijai pievienojas gan studējošā jaunatne, gan pieredzējuši dažādu nozaru eksperti, uzņēmēji (darba devēji), kuri piedalās Latvijas nacionālā attīstības plāna pilnveidē valsts izvešanai no parādu bedres un stabilam attīstības kursam.

Partija "Republika" dibināta pagājušā gada 17. septembrī un tā pārstāv centriski konservatīvās idejas. Partijas ietvaros tika izveidota "Republikāņu kustība", kas šobrīd apvieno vairāk nekā 800 domubiedrus. Kustību veido gan partijas "Republika" biedri, gan domubiedri bez politiskās piederības.