Sankcijas pret Lukašenko režīmu: Latvija, Lietuva un Polija rosinās ES pieņemt stingrākus mērus

Latvijas, Lietuvas un Polijas valdību vadītāji uzskata, ka jārosina Eiropas Savienībai (ES) lemt par stiprākām sankcijām pret Aleksandra Lukašenko vardarbīgo režīmu, portālam "Delfi" pavēstīja Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) preses sekretārs.

Pirmdienas, 8. novembra, vakarā Kariņš aktuālo situāciju uz Polijas-Baltkrievijas robežas pārrunāja ar Lietuvas premjerministri Ingrīdu Šimonīti un Polijas premjerministru Mateušu Moravecki.

Pēc pārrunām Kariņa preses sekretārs Sandris Sabajevs paziņojumā medijiem norādīja, ka par saspīlēto situāciju valstu robežā ir atbildīgs Aleksandra Lukašenko režīms, kas apzināti pakļauj briesmām trešo valstu pilsoņus.

"Visu trīs valdību vadītāji bija vienisprātis, ka jārosina Eiropas Savienībai lemt par stiprākām sankcijām pret vardarbīgo režīmu. Tāpat svarīga ir starptautisko organizāciju iesaiste situācijas risināšanā uz robežas ar Baltkrieviju," vēstīja premjera pārstāvis.

Latvijas, Lietuvas un Polijas premjerministri arī turpmāk regulāri sazināšoties, lai koordinētu rīcību ES ārējo robežu aizsardzībā.

Kariņš aktuālo situāciju un tālākās nepieciešamās rīcības ES līmenī pirmdien pārrunāja arī ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Urzulu fon der Leienu.

Savukārt Latvijas prezidents Egils Levits 8. novembrī aktuālo situāciju uz Polijas-Baltkrievijas robežas pārrunāja ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu. Levits sociālajā medijā "Twitter" pauda, ka Eiropai jāapsver sankcijas pret aviosabiedrībām un lidostām, kas iesaistītas migrantu nogādāšanā Baltkrievijā.

