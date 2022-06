Sāpīgā dzīves nogale Latvijā – medicīniskās marihuānas legalizācija 'buksē' mediķu pretestības dēļ

Katru reizi, kad Viktoram ir jāpieceļas kājās, viņš ilgi apdomā, vai to darīt. Tik liels ir nespēks. Noiet var tikai dažus metrus, pēc tam vajag kāda palīdzību vai jāpieturas pie sienas. Aizvien grūtāk kļūst pat sēdēt. Bet vēl sāpīgākas par vēža metastāžu postošajām aktivitātēm ķermenī ir domas. Par ļoti ierobežoto dzīves laiku, ko ārsti Viktoram var piesolīt, par lietām, kas agrāk šķita pašsaprotamas, bet vairs nav pa spēkam, par atkarību no citu palīdzības.



Daudzās attīstītajās valstīs slimniekiem, kuri ir līdzīgā stāvoklī kā Viktors, dzīves pēdējos mēnešos sāpīgās domas palīdz atvieglot medicīniskā marihuāna. Bet Viktors mirst Latvijā, kur visi mēģinājumi legalizēt tās lietošanu kaut paliatīvajā aprūpē esošajiem slimniekiem aizgaiņāti ar ārstu kopienas iebildumiem.

Pa apkārtceļiem varot iegūt



Viktors ar vēzi ir duelējies gadiem, iemantojis līdzcilvēku cieņu ne tikai par aso prātu un trāpīgajiem jokiem, bet arī par cīņassparu, jo jau sen ar uzviju pārspējis pesimistiskākās prognozes. Pēdējos mēnešos gan viņu sasmīdināt kļūst aizvien grūtāk, jo no ārstiem saņēmis nepārprotamu vēsti – klasiskie medicīnas līdzekļi ir izsmelti, un viņam atlikuši daži mēneši. Vēl tad, kad izredzes jau bija kļuvušas pavisam niecīgas un arī spēka rezerves bija gandrīz iztukšotas, Viktors centās novērst domas, strādājot un apcerot radošus projektus. Tagad kliedēt nomāktību un domāt par ko citu ir ļoti grūti, savukārt fiziskais nespēks ir tik liels, ka Viktors saviem spēkiem vairs nespēj paveikt veseliem cilvēkiem pašsaprotamas lietas.

Pirmoreiz par medicīnisko marihuānu Viktors dzirdēja no savas ķīmijterapeites, kura kādā konsultācijā izteikusies, ka viņam tā varētu palīdzēt. Ne izārstēt vēzi, bet vismaz mazināt sāpes un nomāktību. Ārste gan uzreiz arī piebildusi – Latvijā tā nav atļauta. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs stāsta, ka vēža slimnieki medicīnisko marihuānu Latvijā lieto jau labu laiku, iegādadamies tinktūras un tabletes internetā, vai kāds tās viņiem atved no citām Eiropas valstīm. "Nīderlandes esot slikta, viskvalitatīvākā – no Vācijas," ar pacientu pieredzi dalās Sosārs.