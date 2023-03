Sapīpējušies: 'Delfi' eksperiments – kontrabandas veipu tirdzniecība plaukst un zeļ, iesaistās arī pusaudži

Ieelpu skaits ir rādītājs, kas Eiropā atsevišķi netiek regulēts. Tomēr, pateicoties citiem ierobežojumiem, piemēram, maksimālajam šķidruma tvertnes tilpumam, arī šajā ziņā ražotājiem nav pilnīgi brīvas rokas. Latvijas un Eiropas gadījumā vienreizlietojamo veipu maksimālais atļautais ieelpu skaits ir ap 600. Tas ir krietni mazāk nekā "Delfi" eksperimentā iegādātajiem veipiem. Jau atkal čempions ir "Tornado" – informācija uz iepakojuma liecina, ka šo produktu patērētājs var "vilkt" pat 7000 reizes jeb gandrīz 12 reizes vairāk, nekā Latvijā ir atļauts. "Salt" zīmola ražotāji savā mājaslapā norādījuši, ka viņu produkti (2% nikotīna, 450–600 ieelpas) ir pielīdzināmi vienai līdz divām tradicionālo cigarešu paciņām. Tas nozīmē, ka "Tornado" veips (5% nikotīna, 7000 ieelpas) kāda kabatā ir līdzvērtīgs vairākiem cigarešu blokiem (blokā ir desmit cigarešu paciņas – aut.). Lielāks veipos pieejamo ieelpu skaits pats par sevi papildu riskus nerada, norāda Krams. Tomēr tas varot kaitēt cilvēkiem, kam ir problēmas ar paškontroli vai kas neseko līdzi saviem kaitīgajiem paradumiem. Ja lietotājs nefiksē, cik ilgi smēķējis, un pārlieku aizraujas, tas kombinācijā ar paaugstināto nikotīna daudzumu var būt bīstami. Proti, pie augstākas nikotīna devas, kas ir raksturīga nelegālajiem veipiem, saindēties var ievērojami ātrāk.

Vēl jāņem vērā, ka viltotiem veipiem var būt pievienotas aizliegtas, bīstamas vielas, kas var apdraudēt lietotāju veselību vai dzīvību. Tāpat viltojumu gadījumos lietotājs nevar būt pārliecināts par veipa elektrodrošību, jo arī šie standarti var būt ražotāju ignorēti.

Kā nelegālo tirgu kontrolē?

Statistiku par nepilngadīgiem veipu tirgotājiem Valsts policija (VP) neapkopo, norāda tās pārstāve Simona Grāvīte. Tomēr par veipu viltojumiem VP gan zina. Pagājušā gada nogalē kādā noliktavā Rīgā un vairāku personu dzīvesvietās atrasts ievērojams daudzums nelikumīgu preču. "Kopumā tika atsavināti 38 000 vienreiz lietojamo elektronisko cigarešu, 2,9 tonnas nikotīna saturoša šķidruma un 915 litri pudelītēs iepildītas lietošanai gatavas nikotīnu saturošas produkcijas. Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka uzņēmumam nebija licences akcīzes preču tirdzniecībai, elektroniskās cigaretes tika uzpildītas turpat noliktavā un tirgotas tīmekļvietnē, maldinot pircējus par to izcelsmi. Turklāt pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šīm precēm nav dokumentu vai sertifikātu, kas apliecinātu elektronisko cigarešu šķidrumu sastāvu, līdz ar to nav zināma to ietekme uz patērētāju veselību," norāda VP. Par to ir ierosināts kriminālprocess.

Saistībā ar piegādes veidiem un izcelsmes valstīm, no kurām tiek ievesti veipi, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) atzīst: "Veicot muitas kontroles pasākumus, konstatēts, ka lielāko tiesu mēģina nelegāli ievest ar pasta sūtījumiem (pasts, kurjerpasts), kas tiek piegādāti, izmantojot aviotransportu." Lai gan "Delfi" eksperimentā pārliecinājās, ka pie kontrabandas elektroniskajām cigaretēm tikt ir vieglāk par vieglu, VID pauž pārliecību, ka dienests nodrošina kontroli pār sūtījumiem no trešajām valstīm. "Lielākā pasta sūtījumu plūsma ienāk caur Rīgas lidostu. Biežākie aizturējumi dažādu veidu elektroniskajām cigaretēm ir pasta sūtījumos no Lielbritānijas, Ķīnas, Honkongas un Krievijas. Nav novērota tendence, ka dažādu veidu elektroniskās cigaretes tiktu ievestas pāri valsts austrumu robežai," informē VID.