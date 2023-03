Sapīpējušies: Kaitējums videi ir milzīgs, veipu pārstrādāšanu ierobežo 'sīkie ķeksētāji'

Viens no e-cigarešu lietotājiem uzsver, ka no veipiem atbrīvojas pirms pārtikas veikalu apmeklējuma un izmanto izlietoto bateriju konteinerus, kas izvietoti vairumā veikalu. Otrs no izlietotajiem veipiem atbrīvojas pirms jaunu e-cigarešu iegādes – veipu veikalos ir speciāli slēgti konteineri, kas paredzēti šo preču pārstrādei. Tiesa, tur izmest varot tikai "Salt" zīmola veipus, jo konteinera atvere der tikai saltiem, resnāki vai platāki veipi jāšķiro citur.

Savukārt trešais veipotājs atklāj, ka nepilnu gadu savus "pārpalikumus" uzkrāj un regulāri tos ziedo labdarības kafejnīcai "Borščs", kur tos nodod pārstrādei un atdod Ukrainas karavīriem. Izņemtās baterijas iespējams uzlādēt, salīmēt, lai izveidotu jaudīgāku akumulatoru un izmantotu frontē, lai darbinātu rācijas vai ar maziem lukturīšiem izgaismotu tumšās tranšejas.

Ieņurko" tā, ka kājas gaisā karājas

Veipu pārstrāde papildu galvassāpes rada ne tikai dabas aizstāvjiem, pārstrādātājiem, bet arī veikalu apsargiem. Pēteris (vārds mainīts) ir kādas lielas būvniecības uzņēmumu ķēdes veikala apsargs. Viņš šajā darbavietā ir gandrīz gadu un visu šo laiku saskāries ar, kā pats viņus raksturo, "sīkajiem ķeksētājiem". Pie visiem šī uzņēmuma veikaliem ārpusē ir novietoti konteineri, kur iespējams atbrīvoties no baterijām, spuldzēm, mazās elektrotehnikas.

"Izmet daudz ko – fēnus, planšetdatorus, telefonus, skandas, arī veipus, ko pēc tam ved pārstrādāt. Tagad iedomājies – ja tu vari izmest skandu, tas caurums ir gana liels," apstākļus raksturo Pēteris. Viņš ir pārliecināts, ka ar "sīkajiem ķeksētājiem" ir saskāries katrs pieredzējis apsargs, kuram tuvumā ir šāda tipa konteiners. Pēc kolēģu stāstītā, agrāk tos regulāri pārbaudījuši bezpajumtnieki, kas meklējuši vērtīgas lietas, bet pēc vienreizlietojamo veipu ienākšanas tirgū "inspekcijai" pievienojušies nepilngadīgie. "Viens ir pusaudži, bet tos parasti pa gabalu var redzēt – ka slapstās, gaida momentu. Izej ārā, paskaties uz viņiem, viņi parasti aiziet un atgriežas vēlāk. Bet ir arī pavisam sīkie – vienpadsmit, divpadsmit gadi. Nu, sejā bērns, totāls bērns. Augumā desmit, divdesmit centimetrus augstāki nekā pats konteiners. Viņi uzrodas no nekurienes, ātri "ieņurko" konteinerā tā, ka kājas gaisā karājas, savāc veipus un bēg projām. Tur tā tehnika ir atstrādāta, viņi to dara ātri," darba aizkulises raksturo Pēteris. "Pusaudži tā nebaidās, viņiem vienalga, vēl tev kaut ko pateiks, vidējo pirkstu parādīs. Bet tie mazākie – viņi baidās, ka noķers, ātri uzrodas un ātri pazūd. Žipčiki."

Pēc Pētera kolēģu stāstītā, iespējams, tieši veipu "ķeksēšana" bijis iemesls, kādēļ veikals sācis iztukšot šķirojamo konteineru saturu pēc katras darba dienas, lai tos kāds nevarētu iztukšot nakts aizsegā. "Jāķer! Bet vispār veipiem vajadzētu atsevišķus konteinerus, kuros nevar ielīst," vaicāts par iespējamo risinājumu, stāsta apsargs.

