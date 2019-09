Sarkanā terora un padomju nometņu upuru piemiņas dienā pie Stūra mājas iedegs sveces

Ceturtdien, 5. septembrī, pulksten 19 Rīgā, pie Stūra mājas, kurā padomju okupācijas laikā atradās Valsts drošības komitejas administrācija, notiks īsa piemiņas ceremonija, kas būs veltīta visiem komunistiskā genocīda upuriem, portālu “Delfi” informēja "Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācijā (AREM)".

Sveces paredzēts iedegt pie memoriālās plāksnes, kas izvietota pie Stūra mājas Brīvības gatvē 61.

Kā norāda AREM, tradīciju atzīmēt 5. septembri kā sarkanā terora un padomju nometņu upuru piemiņas dienu 1972. gadā Urālos īpaša režīma nometnē Nr. 36 aizsāka politieslodzītie.

Todien politieslodzītie, kuru starpā bija dažādu nacionalitāšu un reliģisko konfesiju pārstāvji, rīkoja slepenu sanāksmi vienā no nepabeigtajām barakām, pieminot komunisma upurus.

Tad arī radās īpaša piemiņas ceremonija: uz barakas grīdas tika izklāts balts palags, uz kura uzbēra nelielas smilšu kaudzes, katrā no tām ielika pa vienai baznīcas svecei. Katra svece simbolizēja vienu no tautām, kura cieta no komunistiskā režīma.

Arī datums – 5. septembris – nebija izvēlēts nejauši. Tieši šajā dienā 1918. gadā Krievijas PFSR vadība pieņēma lēmumu "Par sarkano teroru", kas ir uzskatāms par oficiālu un atklātu genocīda politikas pasludināšanu no boļševiku puses.

"Mēs uzskatām šīs tradīcijas turpināšanu par savu morālo pienākumu un aicinām visus ņemt dalību piemiņas ceremonijā 5. septembrī. Tāpat šajā dienā mēs aicinām iedegt sveci vai lampiņu visu komunisma upuru piemiņai, un novietot to uz palodzes pie mājas loga vakarā no pulksten 21 līdz 22. Lai šī gaisma simbolizē mūsu kopējo atmiņu un liecina par mūsu sērām un nesamierināmību ar jebkura veida ļaunumu," norāda AREM.

Jau vēstīts, ka AREM apvienojušies Latvijai lojāli krievi un personas, kas iestājas pret Krievijā pastāvošo politisko režīmu.

Organizācijas iniciatīvas grupas koordinators ir publicists Dmitrijs Savins, kurš 2015. gadā politiskas vajāšanas dēļ atstāja Krieviju un 2016. gadā Latvijā ieguva politiskā bēgļa statusu. Organizācijas mērķis ir apvienot Latvijai lojālus krievus, kā arī atbalstīt pilsonisko sabiedrību Krievijā.

Iniciatīvas grupā norādīja, ka jau kopš pirmajiem Latvijas neatkarības gadiem Latvijā izveidojusies "dīvaina un kopumā netaisnīga un pretrunīga situācija, kad visu Latvijas krievu vārdā runāja padomju un jaunpadomju revanšisti, kā arī dažādas prokremliskas struktūras. Neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas pretinieku balsis tagad uztver par "krievu balsīm".

Organizācijas dibināšanas deklarācijā plānots apstiprināt, ka AREM nav politiska organizācija, taču tās pārstāvji "stingri iestājas pret Krievijā esošo diktatūru, tās iznīcinošo politiku Krievijā un militāro agresiju ārpus tās robežām". Organizācija ir atvērta sadarbībai ar dažādiem spēkiem, tostarp politiskajiem, izņemot tos, kas iestājas pret Latvijas suverenitāti un atbalsta Krievijas politisko režīmu.

Pēc Uzņēmumu reģistru apkalpojošās firmas "Lursoft" datiem, AREM reģistrēta 2018. gada 25. maijā un tās atbildīgā amatpersona ir jau minētais Savins.