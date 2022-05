Sarkandaugavas pārvada būvnieki lūguši pagarināt darbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz 16. maijam

Sarkandaugavas pārvada Rīgā būvnieki lūguši pagarināt darbu tehnoloģisko pārtraukumu līdz 16. maijam, informēja Rīgas domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sarkandaugavas satiksmes pārvadā līdz 2. maijam bija tehnoloģiskais pārtraukums, kas iepriekš tika pagarināts, pamatojoties ar darbu veikšanai nepiemērotiem meteoroloģiskiem laikapstākļiem. Darbu izpildei bija nepiemērota gaisa temperatūra.

Pašvaldībā informē, ka 2. maijā Rīgas domes Satiksmes departaments no pilnsabiedrības "Personu apvienība OTC" saņēma vēstuli ar lūgumu pagarināt tehnoloģisko pārtraukumu līdz 16. maijam.

Būvuzņēmējs norāda, ka pagarinājums nepieciešams saistībā ar darbu veikšanai nepieciešamo materiālu piegāžu kavējumiem.

Attiecībā uz izmaksu sadārdzinājumu, būvuzņēmējs ir iesniedzis Satiksmes departamentam būvizmaksu sadārdzinājuma kalkulācijas uz atlikušajiem darbiem objektā.

Departaments izskata iesniegtos pamatojošos dokumentus ar pielikumiem, tomēr ir nepieciešama papildu informācija, skaidro domē. Tāpat, pirms to saskaņošanas, ir nepieciešams saņemt apstiprinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par to atbilstību.

Pašvaldībā skaidro, ka izmaksu pieaugums par laika periodu pēc 2022. gada 24. februāra tiek rūpīgi izvērtēts, tam jābūt dokumentāli pierādāmam un tas lielā mērā atkarīgs no būvuzņēmēja iesniegtās dokumentācijas.

Šobrīd ir izstrādāta valdības, pašvaldību, "Latvijas Valsts ceļu" metodoloģija ceļu būvniecības līgumu sadārdzinājumu kompensēšanai. Kā iepriekš norādījis arī Rīgas domes vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), tad tā tiks izmantota būvniecības līgumu sadārdzinājumu kompensēšanai.

Jau ziņots, ka Sarkandaugavas satiksmes pārvada būvdarbi ir apturēti, un tos plānots atsākt tad, kad tiks panākta vienošanās ar pasūtītāju – Rīgas domes Satiksmes departamentu – par līgumcenas pārskatīšanu būvizstrādājumu izmaksu pieauguma dēļ, pavēstīja būvdarbu veicēja – pilnsabiedrības "Personu apvienība OTC" – pārstāvji.