Sarunas par ministru amatu kandidātiem vēl turpinās, akcentē Siliņa

"Partiju sarunas par valdības deklarāciju, neatliekamo darbu sarakstu, atbildības jomu sadalījumu un ministru amatu kandidātiem vēl turpinās," sociālajā tīklā "X" ceturtdienas vakarā pauž Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa (JV).

Izskanējušās prognozes, ka nākamās valdības kultūras ministra amatā varētu tikt virzīts Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāvis Gunārs Kūtris raisījušas bažas ne vien kultūras nozares pārstāvju, bet arī ministrijas paspārnē esošās mediju vides ekspertu vidū, vēstīja portāls "Delfi".

Gunārs Kūtris līdz šim bijis saistīts ar tiesu nozares amatiem, un politikā startējis 2014. gadā.

"Ar kandidātu vārdiem un atbildības sfērām sabiedrību iepazīstināšu uzreiz pēc tam, kad par to būsim vienojušies," sociālo mediju vidē uzsver Siliņa.

Arī "Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs, Saeimas deputāts Andris Šuvajevs turpat "X" platformā akcentē, ka "sarunas par Ministru kabineta sastāvu nav noslēgušās".

"No Pro puses varu apstiprināt, ka redzam un dzirdam sabiedrības reakciju un bažas. Mēs vēlamies redzēt iespējami labāko sastāvu un ministrus, kuri spēj vadīt savu nozari," viņš norāda.

"Delfi" jau ziņoja, ka sašutumu par Kūtri kā iespējamo Kultūras ministru pauž ne vien kultūras nozares pārstāvji, bet arī portāla uzrunātie mediju eksperti. Bažas radot ne vien tas, ka kultūras nozare nekad nav bijusi ZZS prioritāšu lokā, bet arī iespējamā mediju darbības ierobežošana.

Kultūras ministra amatam apspriestais Kūtris ir latviešu jurists, kurš 2007. gadā tika iecelts Latvijas Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētāja amatā. Pirms tam strādājis par ST priekšsēdētāja vietnieku, kā arī bijis Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas direktors, Ģenerālprokuratūras Metodikas nodaļas virsprokurors, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks likumdošanas jautājumos un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs.

Kūtris bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas biedrs, bet vairāk zināms kā viens no "No sirds Latvijai" veidotājiem 2014. gadā. Tika ievēlēts arī parlamentā un kļuva par Saeimas sekretāra biedru. 2018. gadā viņa un partijas ceļi šķīrās, bet 13. Saeimas vēlēšanās Kūtris kandidēja no ZZS.