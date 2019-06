Sarunas par vairākuma nodrošināšanu Rīgas domes darbā pagaidām bez būtiska progresa

Rīgas domes koalīcijai un opozīcijai pagaidām nav izdevies panākt vērā ņemamu progresu sarunās par stabila balsu vairākuma nodrošināšanu lēmumu pieņemšanai domē.

Rīgas mērs Dainis Turlais (GKR) pirmdien no rīta apgalvoja, ka dienu pavadīs, tiekoties ar opozīcijas frakcijām, lai iezīmētu savus priekšlikumus turpmākajam darbam un arī saprastu, ko vēlas kolēģi.

Tomēr, kā noskaidroja LETA, darbdienas gaitā mēram izdevies tikties tikai ar "Vienotības" frakciju un tās vadītāju Vilni Ķirsi.

Ķirsis aģentūrai LETA apstiprināja, ka tikšanās laikā Turlais ieskicējis savu skatījumu par turpmāko darbu, taču vienlaikus noliedza, ka mērs būtu nodarbojies ar kādu "amatu tirgošanu".

"Mēs pārrunājām turpmāko darbu un norādījām, ka neplānojam stutēt S/GKR bloku un ka ārkārtas vēlēšanas ir labākais variants," sacīja Ķirsis. Vienlaikus frakcija iesniegusi mēram septiņus neatliekamus darbus, kuri, viņuprāt, būtu jāveic neatkarīgi no tā - būs ārkārtas vēlēšanas vai nē. Šie darbi ietver, piemēram, neatkarīgu auditu veikšanu visās pašvaldību kapitālsabiedrībās, pašvaldības uzņēmumu valžu nomaiņu atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) prasībām un citus.

Otrdien, 4.jūnijā, Turlajam plānota tikšanās ar Jaunās konservatīvās partijas, partijas "Latvijas attīstībai" un Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK frakciju vadību.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis informēja, ka Turlais paziņojumu par progresu visu pušu sarunās sniegs pēc tam, kad būs apspriedies ar visu frakciju vadītājiem.

LETA jau vēstīja, ka pēc jauna Turlā ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Opozīcija paudusi viedokli, ka sadarboties ar S/GKR bloku neplāno, savukārt no partijas izslēgtie biedri dibinājuši "Neatkarīgo deputātu frakciju", norādot, ka ir gatavi sadarboties ar visiem domē ievēlētajiem deputātiem.

Kopumā Rīgas domē strādā 60 deputāti, no kuriem 32 līdz šim bija koalīcijas pārstāvji. Līdz ar četru deputātu izslēgšanu no "Saskaņas", koalīcija palikusi 28 deputātu sastāvā. Tas ir par vienu vairāk nekā ir opozīcijas deputātu, jo Oskaram Putniņam, izstājoties no partijas "Latvijas attīstībai, opozīcija palika 27 deputātu sastāvā.