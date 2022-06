Sarunu festivāla 'Lampa' laikā kursēs papildu vilcieni starp Rīgu un Cēsīm

AS "Pasažieru vilciens" sarunu festivāla "Lampa" apmeklētāju ērtībai ir papildinājusi vilcienu kustības sarakstu ar trīs reisiem – vienu virzienā no Rīgas uz Cēsīm, bet diviem – virzienā no Cēsīm uz Rīgu, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Sestdienas, 2. jūlija, rītā pulksten 8.25 no Rīgas aties vilciens uz Cēsīm. Atpakaļ uz Rīgu sarunu festivāla "Lampa" apmeklētājus aizvedīs divi norīkoti vilcieni – 2. jūlijā vilciens no Cēsīm aties pulksten 1.00, savukārt naktī no 2. uz 3. jūliju –­ tieši pusnaktī, pulksten 00.00.

Savukārt piektdien, 1. jūlijā, vilciens Nr. 874 Rīga–Valga ar atiešanas laiku no Rīgas pulksten 10.46 kursēs pagarinātā jeb sešu vagonu sastāvā. Apskatīt vilcienu kustības grafiku un iegādāties biļetes ar 5-10% atlaidi atkarībā no maršruta ir iespējams gan "Pasažieru vilciena" tīmekļa vietnē, gan mobilajā lietotnē.

Plašāka informācija par sarunu festivāla "Lampa" norisi un programmu atrodama šeit.

Arī šogad festivāls "Lampa" piedāvās vairākus pasākumus angliski vai krieviski ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā, un atsevišķiem pasākumiem tiks nodrošināts tulkojums arī zīmju valodā.

Ieeja festivālā ir bez maksas.

Jau ziņots, ka festivāls "Lampa" šogad notiks 1. un 2. jūlijā, Cēsīs.