Sarunu skolu LAMPA : Cieņa. Vārda brīvība. Naids

Portāls "Delfi" ceturtdien, plkst.16 translēs kārtējo sarunu skolas LAMPA nodarbību. Šoreiz par to, k mums katram ir viedoklis un vēlme to paust, bet attālums no komentāra sociālajā platformā līdz apsūdzēto solam var būt pārsteidzoši īss. Nodarbību vadīs starptautisko tiesību zinātņu doktors un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits. Viņš ir pieņēmis daudzus spriedumus vārda brīvības jomā.

Pasākumā lūkosim noskaidrot, kādas vārda brīvības izpausmes tiesiski ir aizsargātas, bet kādas nav aizsargātas vai ir pat sodāmas. Šie jautājumi ir īpaši aktuāli ierobežojumu laikā, kad sabiedrības noskaņojuma svari sāk svērties naida runas nevis cilvēka cieņas virzienā.

Sarunu skola LAMPA ir praktisku nodarbību cikls, kas norisinās kopš 2018. gada un kuru laikā ikviens var gūt praktiskas iemaņas labākai saskarsmei ar līdzcilvēkiem. Sākot ar 2021. gada pavasari Sarunu skola LAMPA uzsāk sadarbību ar portālu "Delfi", nodarbībām kļūstot pieejamām Delfi Tiešraižu sadaļā. Sarunu skolu LAMPA atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.