Sasaukta Nacionālās drošības padomes sēde saistībā ar VDD ēkas būvniecību

Otrdien, 28. janvārī, pēc Ministru kabineta sēdes notiks Nacionālās drošības padomes sēde (NDP), kurā tiks tālāk diskutēts par Valsts drošības dienesta (VDD)ēkas būvniecību, portālu "Delfi" informēja iekšlietu ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Beata Jonīte.

Jonīte portālu "Delfi" informēja, ka otrdien, 28. janvārī, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) ticies ar Rīgas apkaimju biedrību pārstāvjiem, lai uzklausītu sabiedrības viedokli VDD ēkas būvniecības jautājumā. Tikšanā piedalījās Teikas apkaimes biedrības, Rīgas apkaimju alianses, "VEFRESH" un "Pilsēta cilvēkiem", kā arī Iekšlietu ministrijas pārstāvji.

"Man ir ļoti svarīgi uzklausīt Rīgas iedzīvotājus un viņu viedokli VDD ēkas būvniecības jautājumā. Saruna bija konstruktīva, un no savas puses esmu sadzirdējis rīdzinieku bažas un argumentus, uz ko jau iepriekš reaģēju, lūdzot sasaukt Nacionālās drošības padomi, lai uzsāktu diskusiju par izveidojušos problēmu. Lēmums nedrīkst būt emocionāls, un visi jautājumi, kas skar valsts drošībai kritisku infrastruktūru, ir apskatāmi attiecīgos formātos un kompetences līmenī. Iekšlietu ministrs vienpersoniski nav lēmējs, kas var nospiest sarkano vai zaļo pogu šim projektam, ņemot vērā, ka tas bija valdības lēmums jau 2017. gadā, un jau ir notikuši projektēšanas darbi un ieguldīti ievērojami naudas līdzekļi," paudis ministrs.

"VDD vajadzībām ir kritiski nepieciešama jauna un moderna ēka - par to diskusijas ir jau no 2008. gada, un to realizēt ir visas valsts interesēs. Tagadējās politiskās ažiotāžas rezultātā, kur ar populistiskiem saukļiem tiek vākti plusiņi vēlēšanām, riskējam ar šī projekta turpmāku iesaldēšanu, kas pakļautu Latviju ievērojamiem drošības riskiem," piebildis ministrs.

Tāpat Ģirģens uzsvēris, ka, lai vispār varētu diskutēt par citu atrašanās vietu, jāizsver vienlaicīgi visi faktori – ir jābūt konkrētiem, nevis virtuāliem priekšlikumiem par drošības standartiem atbilstošu alternatīvu nekustamo īpašumu, jāizskata visi tehniskie aspekti, projekta pārnešanas tehniskā iespējamība, kas ir arhitektu kompetencē, kā arī jāaprēķina zaudējumi un jāsaprot, vai ir pieejams finansējumam arī projekta izmaiņām.

"Uzskatu, ka lēmumi jāpieņem pragmatiski, izsverot visus par un pret sabiedrības un valsts interešu labā, rīkojoties ar mūsu nodokļu maksātāju līdzekļiem kā rūpīgiem saimniekiem un nepieļaujot līdzekļu izšķērdēšanu. Bijušā velotreka teritorija ir jāsakopj vienā vai otrā veidā, tomēr ir jārod kompromiss, lai gan sabiedrības intereses, gan valsts drošības intereses būtu līdzsvarā," tā Ģirģens.

Jau ziņots, ka atbilstoši 2017. gadā pieņemtam valdības lēmumam Rīgā, Brīvības gatvē 207, bijušā velotreka "Marss" vietā, plānota Valsts drošības dienesta ēkas būvniecība. Savukārt Saeimā iesniegta vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju parakstīta sabiedriskā iniciatīva. Tajā aicināts uz konkrētā zemesgabala izveidot parku.

Vienlaikus VDD iepriekš publiski norādījis, ka kopš valdības lēmuma veikta zemesgabala inženierģeoloģiskā izpēte, izstrādāts būvprojekts, uzsākta sadarbība ar būvuzraugiem un veikti citi priekšdarbi, ieguldot vairākus miljonus eiro. Turklāt VDD rīcībā nav informācijas par citu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) rīcībā esošu zemesgabalu, kas atbilstu specdienesta vajadzībām. Līdz ar to VDD neizskata iespēju celt ēku citā vietā.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) iepriekš paudis, ka, viņaprāt, problēma veidojusies informācijas vakuuma dēļ, jo VDD ēkas būvniecība satur klasificēto informāciju, kas nepieļauj plašu sabiedrisko apspriešanu, kuras ietvaros noteikti jau ātrāk tiktu kliedētas iedzīvotāju bažas par ēku un teritorijas labiekārtošanas jautājumiem.

Viņš norādīja – ir redzams, ka notikusi sadursme starp vides un nacionālās drošības jautājumiem. Ministra ieskatā, jautājums par VDD jaunās ēkas atrašanās vietu būtu jāizrunā Nacionālās drošības padomē (NDP), kā arī atkārtoti Ministru kabinetā, piedaloties visiem sadarbības partneriem, bet gala lēmums būtu jāpieņem valdībai.