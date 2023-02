'Saskaņa' aicina atbalstītājus piedalīties Ukrainas atbalsta pasākumā

Partija "Saskaņa" izplatījusi paziņojumu, aicinot savus atbalstītājus piedalīties pasākumā "Bez Tevis nav uzvaras!".

Pasākums notiks piektdien, 24. februārī, pulksten 10 pie Brīvības pieminekļa, Rīgā. To organizē Latvijas Pilsoniskā alianse.

"Ukraina šodien varonīgi aizstāv pret agresoru ne tikai savu zemi un tautu. Ukraina aizstāv katru no mums! Aicinām savus atbalstītājus un domubiedrus mums pievienoties, lai atbalstīt Ukrainu un Ukrainas tautu", teikts partijas paziņojumā.

Plānots, ka mītiņā pie Brīvības pieminekļa piedalīsies "Saskaņas" deputāti no Rīgas domes, citām Latvijas pašvaldībām, Eiropas parlamenta un partijas jaunievēlētas valdes pārstāvji.

Jau vēstīts, ka 24. februārī no pulksten 4.50 līdz 9.50 Pils ielā 21 uz ietves notiks plakātu darbnīca sapulcei "Bez Tevis nav uzvaras". To rīko biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai". No pulksten 9.30 līdz 11 Brīvības laukumā Latvijas Pilsoniskā alianse rīkos sapulci - protesta akciju, lai paustu atbalstu Ukrainai.