'Saskaņa' grasās lemt par Vjačeslava Dombrovska un Ļubovas Švecovas izslēgšanu no partijas

"Saskaņas" valdes sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par Saeimas deputātu Vjačeslava Dombrovska (S) un Ļubovas Švecovas (S) izslēgšanu no partijas, informēja "Saskaņas" valdes loceklis un Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins.

Viņš norādīja, ka lemt par šo jautājumu rosinājusi "Saskaņas" Rīgas nodaļa, kuras vadībai arī jāprasa pamatojums šādam rosinājumam.

"Saskaņas" valdes sēde notiks otrdien, 15. septembrī, pulksten 14, piebilda Agešins.

"Saskaņas" līderis un frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs iepriekš sociālajā tīklā "Facebook" bija norādījis, ka, ja "viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man roka nenodrebēs", tas nav ne asprātīgi, ne koleģiāli, ne ētiski".

Politiķis konkrēto cilvēku nesauc vārdā, taču cits lietotājs publicējis ekrānuzņēmumu ar Švecovas komentāru, kurā viņa apgalvo, ka Urbanovičs partijas kongresā teicis, ka gaidot, kad viņu kāds "noņemšot". Deputāte tālāk norāda, ka, ja kas "viņai roka nenodrebēs...", uzreiz gan piebilstot, ka joko.

Urbanovičs šajā ierakstā, kurā neviena persona tieši nav minēta, aicinājis ""Saskaņas" valdes locekļus izvērtēt situāciju, bet tos, kuri savu atrašanos mūsu partijā un frakcijā tagad uztver kā kļūdu, pieņemt skaidrus lēmumus un šo kļūdu izlabot".

Kā ziņots, Saeimas deputāts Dombrovskis lēmis atstāt partijas "Saskaņa" valdi. Dombrovskis norādīja, ka, atstājot partijas valdi, viņš turpinās būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.