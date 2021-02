'Saskaņa' iztaujās NEPLP priekšsēdētāju saistībā ar iespēju atsākt retranslēt aizliegtos TV kanālus

Lai saņemtu informāciju par tiesiskām iespējām tuvākajā laikā atjaunot Latvijā aizliegto televīzijas kanālu retranslāciju, partija "Saskaņa" 17.februārī plkst.14.30 uzaicinājusi uz sarunu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētāju.

Paziņojumā presei "Saskaņas" Saeimas frakcija norādīja, ka Covid-19 pandēmija liek Latvijas iedzīvotājiem arvien vairāk laika pavadīt mājās, tomēr NEPLP vienā dienā "simtiem tūkstošu skatītāju atņēma vairākus iecienītākos kanālus".

Pēc partijas paustā, kabeļu operatoriem, kuri ir spiesti steidzami izslēgt kanālus, nebūs viegli atrast aizstājējus. Turklāt, "Saskaņas" ieskatā, tas palielina valdošo psiholoģisko diskomfortu un depresiju sabiedrībā, kā arī provocē cilvēkus uz emocionālu stresu.

"NEPLP vadība neuzskatīja par nepieciešamu paskaidrot viņu soļa juridisko pamatu plašai auditorijai, galvenokārt nacionālo minoritāšu pārstāvjiem. Pat ja kanālu atvienošanu izraisa autortiesību problēmas vai citi pārkāpumi, administratīvās darbības veids tiek uztverts kā patvaļīgs," akcentēts paziņojumā.

Tāpat "Saskaņas" deputāti pauda aicinājumu NEPLP amatpersonas izvērtēt savas rīcības sekas, paužot cerību, ka atbildīgās personas iesaistīsies dialogā ar sabiedrību.

Trešdien stājas spēkā NEPLP lēmums izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta 16 programmas, jo kopš 1.februāra nav zināms to pārstāvis Latvijā, aģentūru LETA iepriekš informēja NEPLP pārstāve Ieva Prauliņa.

NEPLP izslēdz no Latvijā retranslējamo programmu saraksta "Ren TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial", "NTV Stilj", "NTV Pravo", "Kinomiks", "Nashe novoye kino", "Rodnoje Kino". Tāpat Latvijā vairs nevarēs translēt kanālus "Indijskoje Kino", "Kinokomedija", "Kinoserija", "KVN TV", "Kuhnja TV", "Boks TV" un "HD Life".

"Šāds lēmums pieņemts, jo padomes rīcībā nav informācijas par iepriekš minēto programmu izplatīšanas pārstāvi vai pārstāvjiem Latvijas teritorijā, kas programmas īpašnieku vārdā varētu dot piekrišanu programmas izplatīšanai Latvijas teritorijā," skaidroja Prauliņa.

Tāpat NEPLP neesot saņēmusi informāciju no programmu īpašniekiem par vēlmi turpināt šo programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā.

"Ņemot vērā, ka mums neizdevās iegūt pierādījumus tam, ka šīs programmas Latvijā vispār kāds pārstāv, tās ir izņemtas no Latvijā retranslējamo programmu saraksta. Lai aizsargātu Latvijas informatīvo telpu, NEPLP pastiprināti pārbaudīs visas Latvijā retranslējamo programmu reģistrā atrodamās programmas un, ja konstatēs līdzīgus gadījumus, attiecīgi rīkosies," komentēja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.

Iepriekšējais tiesību turētājs SIA "TEM LV" ir informējis, ka kopš 1.februāra tam vairs nav tiesību uz šīm programmām, šādu informāciju ir snieguši arī kabeļoperatori. NEPLP ir vērsusies pie iespējamā jaunā programmu izplatīšanas pārstāvja ar lūgumu iesniegt padomē apliecinošus dokumentus par iepriekš norādīto programmu izplatīšanas tiesībām Latvijas teritorijā, taču dokumenti, kas apliecinātu šādas tiesības, neesot saņemti.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, programmas īpašnieka pārstāvim vai elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim iesniedzot padomē pieteikumu par programmas iekļaušanu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā, jāiesniedz arī dokumenti vai to izraksti, kas apliecina programmas īpašnieka pārstāvja vai elektroniskā plašsaziņas līdzekļa tiesības izplatīt programmu Latvijas Republikā. Tādējādi programmas īpašnieka pārstāvja nomaiņas gadījumā, lai nodrošinātu programmu izplatīšanu, nepārkāpjot programmas īpašnieka gribu un dotās atļaujas, piemērojami šie paši nosacījumi, uzsvēra NEPLP.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka neskaidrību par kanālu pārstāvības tiesībām un bažām par sankciju režīma neievērošanu, telekomunikāciju uzņēmums SIA "Tet" no 1.februāra pārtraucis "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslāciju, aizvietojot tos ar citiem līdzvērtīgiem TV kanāliem.

Neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomediya" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi. Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "Tem LV" - viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.

Tāpat ziņots, ka šonedēļ NEPLP lēmusi aizliegt televīzijas kanāla "RTR Rossija" retranslāciju Latvijā.

Āboliņš pastāstīja, ka lēmums aizliegt "RTR Rossija" uz gadu Latvijas informatīvajā telpā ir samērīgs, jo ir konstatēti četri ļoti nopietni likuma pārkāpumi. NEPLP konstatējusi, ka programmas "Rossija RTR" vairākos raidījumos atspoguļotā informācija nepārprotami pārkāpj Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 26.panta 3. un 4. punktu, saskaņā ar kuriem aizliegts mudināt uz naida kurināšanu vai aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai citu apstākļu dēļ un aicināt uz karu vai militāra konflikta izraisīšanu.

"Programmām, kas kurina naidu un aicina uz karu, nav vietas Latvijas teritorijā. "Rossija RTR", kas uzskatāma par galveno Kremļa propagandas televīzijas programmu, ir pārkāpusi visas robežas, un mēs savu informatīvo telpu esam aizstāvējuši, aizstāvam un aizstāvēsim arī nākotnē," sacīja Āboliņš.