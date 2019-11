'Saskaņa' lems par turpmāko darbu Rīgas domes koalīcijā

Trešdien, 13. novembrī, notiks Rīgas domes "Saskaņas" frakcijas un partijas "Saskaņa" vadības kopīga sēde, portālu "Delfi" informēja "Saskaņa" Rīgas domes frakcijā.

Sēdē tiks pārrunāta situācija Rīgas domē un lemts par "Saskaņas" frakcijas turpmākas sadarbības iespējām ar pašreizējiem koalīcijas partneriem.

Jau ziņots, ka "Saskaņa" ir nemierā ar sava partnera - partijas "Gods kalpot Rīgai" (GKR) darbu un apsver domu saraut attiecības ar GKR, jo partijas valdē tika pieņemts rīkojums - divu nedēļu laikā izvērtēt "Saskaņas" atrašanās Rīgas domes koalīcijā lietderību, pirmdien vēstīja laikraksts "Neatkarīgā Rīta Avīze".

Šāds lēmums tika pieņemts piektdien valdes sēdē un "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs skaidro, ka GKR un Burova vadībā Rīgas dome sākusi atkāpties no vēlēšanu programmā, ar kuru abas partijas startēja vienā sarakstā, vēlētājiem dotajiem solījumiem. Tādēļ, uzskatot, ka šādi partija atvirzās vēl tālāk no saviem velētājiem, "Saskaņai" jāizvērtē šī sadarbība un, iespējams, jāizstājas no koalīcijas.

No Urbanoviča teiktā izriet, ka "Saskaņas" redzējumā GKR pārlieku attālinājusies no vēlēšanu programmas pīlāra - solījuma "palīdzēt tiem, kam palīdzība vajadzīga visvairāk - pensionāriem un ģimenēm ar bērniem".