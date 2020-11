'Saskaņa' prasa Kariņam skaidrot 'TITLED' respiratoru iepirkumu

Saeimas "Saskaņas" frakcijas deputāti vērsušies pie Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) ar pieprasījumu skaidrot neatbilstošo respiratoru iepirkumu no SIA "TITLED", portālu "Delfi" informēja frakcijā.

Deputāti aicina Kariņu skaidrot, kuri ministri ir atbildīgi par radušos situāciju, kā arī skaidrot attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanu, informēt par respiratoru izlietojumu un to novēlotu testēšanu akreditētā laboratorijā.

"Ņemot vērā viņa valdības ministru izteiktos pārmetumus un bažas par savu "kapteini", šī būs lieliska un uzskatāma iespēja Kariņam parādīt ne tikai tautas priekšstāvjiem, bet arī visai sabiedrībai, kāds viņš ir "kapteinis" un kā prot vadīt savu kuģi paša komandas saceltajā vētrā," norādījis pieprasījuma iesniedzējs, deputāts Ivars Zarinš.

Jau vēstīts, ka šonedēļ ārstniecības iestādes saņēmušas Nacionālā veselības dienesta vēstuli, kurā dienests aicina tās nekavējoties pārtraukt izmantot SIA "TITLED" piegādātos KN95 respiratorus, kurus NVD izsniedzis ārstniecības iestādēm laika posmā no šā gada 24. aprīļa līdz 14. jūlijam.

Kā iemeslu, kādēļ respiratoru izmantošana nekavējoties jāpārtrauc, NVD min 29. oktobrī saņemto Valsts militāro objektu un iepirkumu centra vēstuli, kurā NVD informēts, ka, atbilstoši Polijā veikto pārbaužu rezultātam, respiratori izrādījušies neatbilstoši prasībām. NVD vēstules pielikumā redzamie attēli liecina, ka runa ir par Ķīnas ražotāja "Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd." respiratoriem, kurus valsts par gandrīz 2,9 miljoniem eiro iepirka no "TITLED".

"Delfi" pagājušajā nedēļā jau vēstīja, ka "Elizabeth (Guangzhou) Medical Technology Co., Ltd." ražotie respiratori par prasībām neatbilstošiem atzīti arī ASV Slimību kontroles un profilakses centra (CDC) Nacionālā individuālo aizsarglīdzekļu tehnoloģiju laboratorijas veiktajos testos. Testējot desmit šā ražotāja KN95 respiratorus, atklājies, ka to filtrācijas spējas ne tuvu nesasniedz 95%. To filtrācijas efektivitāte ir no 25,20% līdz 56,20%.