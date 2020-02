'Saskaņas' līderis vēlēšanās būs krievu skolu aizstāvis Čekušins; startēs arī Jakrins

Partijas "Saskaņa" līderis Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās būs krievu skolu aizstāvis Konstantīns Čekušins, aģentūra LETA noskaidroja politiskajā spēkā.

Čekušinu kā "Saskaņas" vēlēšanu saraksta pirmo numuru virzīja ilggadējais Rīgas mērs, pašreizējais Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušakovs (S), un viņa priekšlikums partijas valdē šodien atbalstīts.

Čekušins no "Saskaņas" saraksta startēja 13. Saeimas vēlēšanās, taču netika ievēlēts. No partijas "Saskaņa" saraksta Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās startēs arī bijušais pašvaldības Satiksmes departamenta vadītājs Emīls Jakrins un no Jaunās konservatīvās partijas (JKP) izslēgtie domnieki Druvis Kleins un Imants Keišs.

"Saskaņas" valdes sēdē trešdien neizpalika arī bez augstiem toņiem. Partijas līderi žurnālistiem skaidroja, ka tas esot augstākās demokrātijas atspoguļojums, mēģinot diskusiju rezultātā nonākt pie labākā iespējamā saraksta ārkārtas vēlēšanām. Urbanovičs uzskata, ka cilvēka, kurš iepriekš aktīvi strādājis ar mazākumtautību skolu jautājumiem, virzīšana par saraksta līderi nevarētu "aizbiedēt" latviešu vēlētāju.

"Viņam līdzinās jaunieši-intelektuāļi no spēles "Kas? Kur? Kad?", ko viņš pats arī vada. Šajā organizācijā ir vairāk latviešu zēnu un meiteņu, un skolotāju. Viņš spēs uzrunāt cilvēkus no visām grupām," teica Urbanovičs.

Politiskā spēka domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs uzsvēra, ka "Saskaņai" ir ļoti paveicies, ka Čekušins ir piekritis kļūt par saraksta līderi, ņemot vērā to, ko partijas piedzīvojusi pēdējo mēnešu laikā.

"Divas vai trīs reizes Čekušinam jautāju, vai viņš apzinās, cik daudz viņam, viņa ģimenei, tuvajiem cilvēkiem vajadzēs pārdzīvot un iznest. Viņš teica, ka ir gatavs," sarunu atstāstīja Ušakovs.

Čekušins skaidroja, ka viens no mērķiem pilsētas vadībā būtu saglabāt Rīgā noteiktās sociālās programmas, kā arī jāturpina darīt tas, kas rīdziniekiem solīts vēl 2017.gadā, tostarp ielu un tiltu remontus.

Aģentūras LETA rīcībā esošais partijas izveidotais saraksts startam Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās liecina, ka "Saskaņa" vēlēšanām plāno pieteikt 63 deputātu amatu kandidātus. Par saraksta pirmo numuru izvēlēts Čekušins. Saraksta otrajā pozīcijā ir bijusī Rīgas vicemēre Anna Vladova, savukārt trešajā pozīcijā ir kādreizējais Saeimas deputāts, no amata atlaistais Rīgas Zooloģiskā dārza valdes loceklis Andris Morozovs.

2018. gadā "Saskaņa" sociālo tīklu platformā "Facebook" rakstījusi, ka Čekušins ir mazākumtautību skolu vecāku foruma priekšsēdētājs. Viņš aktīvi iestājies pret bijušā izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska (JV) virzīto reformu par mācībām valsts valodā.

Pirms starta 13. Saeimas vēlēšanās kopā ar "Saskaņu" Čekušins aktīvi darbojies kopā ar citiem krievu skolu aizstāvjiem, tostarp Latvijas Krievu savienību. Čekušins bijis arī Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos loceklis.

Kā ziņots, Centrālā vēlēšanu komisija izsludinājusi Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas, un tās notiks aprīļa pēdējā sestdienā.