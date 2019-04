Saskaņiešus sadusmo Pabrika izteikumi; aicina Vējoni un Kariņu tos izvērtēt

"Saskaņas" Saeimas frakcija ar vēstuli vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ar lūgumu vērtēt aizsardzības ministra Arta Pabrika (A/P) izteikumus laikrakstā "Latvijas Avīze", portālu "Delfi" informēja frakcijā.

16. aprīļa "Latvijas Avīzes" publicētajā intervijā atreferēts aizsardzības ministra Pabrika teiktais: ""Saskaņa" ir opozicionāri, un jāņem vērā, ka elektorāts sastāv arī no vēlētājiem, kuriem ne visiem Latvijas armija un NBS rada lielu pievilkšanās spēku. "Saskaņa" nekad nav iestājusies ar atplestām rokām par Latvijas dalību NATO, drīzāk pretēji. Viņiem raksturīgs antiamerikāniskums, kas ir modē arī Eiropā, taču tā ir bīstama parādība, it sevišķi, ja to attiecina uz aizsardzību."

"Uz virsniekiem, kas pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos ir "Saskaņā", lūkojos ar aizdomām," turpinājis Pabriks.

Vēstulē Vējonim un Kariņam frakcija norāda, ka Satversme neparedz Latvijas sabiedrību dalīt pēc atbalsta kādai partijai.

"Saskaņas" Saeimas frakcija pauž uzskatu, ka Pabrika publiskā vēršanās pret virsniekiem, kuri ir "Saskaņā", destruktīvi ietekmē sabiedrības saliedētību, palielina savstarpējas neuzticības un naida izpausmes sabiedrībā.

Pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos tas nebūt neveicina Latvijas valsts iekšējās un ārējas drošības stiprināšanu, norāda frakcijā.

"Saskaņa" lūdz vēstuļu adresātus izvērtēt aizsardzības ministra Pabrika izteikumu atbilstību Latvijas drošības un aizsardzības interesēm, kā arī atbilstību ieņemamajam amatam.