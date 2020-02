Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pazīstamajam krievu žurnālistam Leonīdam Ragozinam atteikusi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pagarinājumu Latvijā. Ragozins, kurš Rīgā dzīvo kopš 2014. gada, kopā ar pētnieciskās žurnālistikas centru "Re:Baltica" iepriekš izpelnījās uzmanību, publicējot rakstus par politiskās partijas "Saskaņa" un Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) darbību.

Medijos žurnālists strādājis divdesmit gadus: divpadsmit BBC, trīs gadus krievu "Newsweek". Pēdējos piecus gadus strādājis kā frīlanceris un rakstījis dažādiem plašsaziņas līdzekļiem angļu valodā: "Bloomberg", "Time", "Washington Post", "Guardian", "Al Jazeera", "The New Republic", "Politico". Latvijā gan viņš netiek vērtēts viennozīmīgi, jo atsevišķi eksperti un politiķi uzskata Ragozinu par daļu no Krievijas dezinformācijas kampaņas, piemēram, to atklāti paudis politologs un bijušais Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu kandidāts Andris Kudors.

Ragozins uz Latviju pārcēlās 2014. gadā. Lēmums par to tika pieņemts 16. martā – dienā, kad notika tā sauktais referendums par Krimas statusu. "Nevaru sacīt, ka tiku politiski vajāts, tomēr žurnālista darbs Krievijā tika padarīts neērtāks." Togad daudzi viņa paziņas no Maskavas un Sanktpēterburgas pārcēlās uz Latviju, iegādājoties nekustamo īpašumu un tādējādi iegūstot uzturēšanās atļauju. "Ar sievu pārdevām dzīvokli Maskavā, nopirkām Rīgā un pārcēlāmies."

Leonīdam, kā viņš apgalvo, ir Latvijas izcelsme – viņa vecvecmāmiņa bijusi latviete. Ja arhīvos atrastu dokumentus, Ragozins varētu pretendēt uz Latvijas pilsonību, tomēr viņš nolēmis to nedarīt: "Negājām šo ceļu. Tobrīd nejutos kā latvietis, zināmā mērā tā būtu blēdīšanās. Izvēlējāmies taisnāko un godīgāko ceļu." Uzturēšanās atļauja tika izsniegta uz pieciem gadiem – ar ikgadēju termiņa pagarināšanu. Tikmēr Saeimā tika pieņemts likums, kas personām, kas pagarina uzturēšanās atļaujas termiņu vairāk nekā par pieciem gadiem, uzliek par pienākumu katru gadu maksāt 1000 eiro: "Noteikumu maiņa spēles laikā nāca kā trieciens, kas man nešķiet godīgi."

Ragozina pirmie pieci gadi noslēdzās 2019. gadā. Nokārtojis latviešu valodas pārbaudījumu A2 kategorijā (92%), viņš iesniedza pieprasījumu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanai. Taču 10. janvārī PMLP viņam atteica, lēmumu pamatojot ar to, ka žurnālists pirmajos piecos uzturēšanās gados ilgstoši bijis ārpus Latvijas.