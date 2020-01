Sašķobījies Burova krēsls; 'Saskaņa' un 'Rīgai!' vēlas mēra nomaiņu

"Saskaņa" un "Rīgai!" deputāti ir savākuši parakstus ārkārtas Rīgas domes (RD) sēdes sasaukšanai, kurā lemt par Rīgas mēra Oļega Burova (GKR) atsaukšanu no amata, preses konferencē paziņoja abi Burova vietnieki Druvis Kleins ("Rīgai!") un Anna Vladova (S).

Koalīcijas partneri nav apmierināti ar Burova darba stilu, lēmumus pieņemot vienpersoniski un bez konsultācijas ar "Saskaņu" un "Rīgai!", kā arī iebildumi ir saistīti ar kavēšanos vairāku uzdevumu izpildē un koalīcijas līguma ievērošanā.

"Mūs neapmierina situācija, ka esošais domes priekšsēdētājs faktiski ir padevies un uzskata, ka RD jau ir atlaista un nodarbojas ar priekšvēlēšanu kampaņu. Neapmierina situācija, piemēram, ar RD Pilsētas attīstības komiteju, kas divas reizes nav sanākusi kvoruma trūkuma dēļ. Sagaidām no mēra, lai atbilstoši pašvaldības nolikumam notiktu konsultācijas ar domes frakcijām, lai atrisinātu šo situāciju un piedāvātu risinājumus, kā šo komiteju atgriezt pie darba spējas," skaidroja Kleins.

Viņš arī atgādināja par nosacījumiem, ar kādiem deputātu bloks "Rīgai!" piekrita jaunās RD koalīcijas izveidei. "Viens no nosacījumiem bija tāds, ka tiks dubultoti tā saucamie "māmiņu pabalsti". Šobrīd topošajā 2020. gada budžetā nekas no šī neparādās. Tāpat neparādās nekas no jautājuma, kas ir saistīts ar priekšnosacījumu par komisijas veidošanu, kas Rīgā nodarbosies ar ģimenes un demogrāfijas jautājumiem un kas konkrēti iestāsies par daudzbērnu ģimeņu interesēm. Šis priekšnosacījums vispār ir ticis aizmirsts," pārmetumus izklāstīja vicemērs, piebilstot arī to, ka pēdējo četru, piecu mēnešu laikā no mēra puses nav bijusi pietiekami aktivitāte bērnudārzu rindu mazināšanas jautājumā.

Kleins arī norādīja, ka Burovs lēmumus pieņem vienpersoniski bez konsultēšanās ar koalīcijas partneriem. "Tāpēc deputātu bloks "Rīgai!" šobrīd uzskata, ka turpināt darbu esošā priekšsēdētāja vadībā nav iespējams, jo es personīgi uzskatu, ka viņš nav spējīgs vadīt koalīciju, nav spējīgs vadīt komandu – viņš to drīzāk uzskata par departamenta vadīšanu."

"Burovs ir ļoti labs cilvēks un augsta līmeņa profesionālis. Viņš ir izcils departamenta direktors, bet šeit es varu piekrist Kleinam, ka ar šādām īpašībām nepietiek, ja tu vadi domi un ja vadi koalīciju," pauda Vladova.

Viņa piekrita Kleina teiktajam, ka pēdējā pusgada laikā nav manīts "izcils" vadības stils no mēra puses, jo lēmumus Burovs ir pieņēmis vienpersoniski.

Bez tam Vladova pārmeta to, kādā veidā tiek izstrādās 2020. gada budžets, jo līdz šim budžeta projekts nav izskatīts trijās RD komitejās un deputātiem nav bijusi iespēja ar to iepazīties. "Pa šo laiku no mēra kunga arī daudz dzirdējām, ka budžets būs sarežģīts, būs jāgriež programmas, tajā skaitā sociālās un bērnu ēdināšanas programmas skolās, nebūs naudas būvdarbiem un remontdarbiem bērnudārzos. Tāpat būšot jāatrisina un jālemj par braukšanas atlaižu samazināšanu un tā tālāk. Savukārt vakar, 7. janvārī, izskanēja, ka budžets būs labs. Tad kur ir tas pamats, lai decembrī pateiktu, ka viss ir slikti, taču tagad viss ir labi? Mēs to neredzam. Mēs gribam skaidru un drošu darbu pie budžeta," norādīja priekšsēdētāja vietniece.

Viņa pilsētas mēram arī pameta vairāku procesu bremzēšanu, piemēram, saistībā ar juridisku lēmumu pieņemšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā un par Brasas tiltu.

"Līdz ar to "Saskaņa" atbalsta bloka "Rīgai!" piedāvājumu mainīt mēru. Gribu uzsvērt, ka mēs esam koalīcija, mēs ar GKR esam nostrādājuši desmit gadus un to arī turpināsim darīt, jo tie ir mūsu partneri. Mums ir ļoti labas attiecības uz sadarbības formas ar "Rīgai!". Mums sakrīt gan cerības, gan uzstādījumi, kā strādāt tālāk. Tāpēc mēs aicinām partnerus no GKR steidzīgi sākt konsultācijas par nākamo mēra kandidātu," pauda Vladova.

"Jūs nekad neesat redzējuši domstarpības starp [bijušo vicemēru Andri] Ameriku (GKR) un [bijušo pilsētas mēru Nilu] Ušakovu, jo tā bija gudra politika. Taču tagad viss ir kā atklāta grāmata, jo Burovs grib parādīt, ka viņš ir viens un lēmumus pieņem viņš viens," piebilda deputāts Mihails Kameņeckis (S)

Gan "Saskaņa", gan "Rīgai!" preses konferencē norādīja, ka RD koalīciju netaisās pamest.

Izskanējis, ka pirmdien, 6. janvāri, notika RD koalīcijas partneru sanāksme, kurā diskutēts par pašvaldības 2020. gada budžetu. Taču vēl pirms budžeta apspriešanas starp Burovu un deputātu bloka "Rīgai!" pārstāvjiem izcēlušās nesaskaņas.

Koalīcijas līgums paredzējis, ka katram koalīcijas partnerim ir savas atbildības sfēras. Kā noskaidroja aģentūra LETA, esot arī norunāts, ka katra partnera pārziņā ir izvēlēties - kurš konkrētās sfēras iestādi vadīs. Piemēram, domnieki esot vienojušies, ka Pilsētas attīstības departaments būs deputātu bloka "Rīgai!" pārziņā. Tieši par šī departamenta direktora pienākumu izpildītāju pirms pāris nedēļām tika iecelts Emīls Jakrins, par kura saistību ar deputātu bloku tiek runāts jau ilgstoši. Tomēr Burovs pēc atgriešanās no atvaļinājuma Jakrinu no amata atstādināja.

Tāpat arī bloku pārstāvošais vicemērs Kleins bija veicis izmaiņas SIA "Rīgas satiksme" padomē, no padomes priekšsēdētāja amata atstādinot Normundu Narvaišu, bet Radzevičs 6. janvārī Narvaišu atjaunoja padomes sastāvā.

Deputātu bloka pārstāvji esot koalīcijas sanāksmi atstājuši, norādot – lai gan koalīciju vēl nepamet, turpmāk ar Burovu personīgi sadarboties neplāno un strādās tikai ar frakciju vadītājiem.

Pilsētas mērs gan norādīja, ka RD koalīcija strādā normālā režīmā, un patlaban pašvaldībā notiekot aktīvs darbs pie 2020. gada budžeta sagatavošanas.

"Pagaidām nevarētu teikt, ka domes koalīcijā kaut kas notiktu. Strādājam normālā režīmā. Domāju, ka budžeta projekts veidojas diezgan labs, jo ir diezgan labi iedzīvotāju ienākumu nodokļa rādītāji," sacīja Burovs.

Rīgas domes koalīciju patlaban veido "Saskaņa", "Gods kalpot Rīgai" un deputātu bloks "Rīgai!", kā arī domniece Baiba Broka. Kopumā koalīcijai ir 32 balsis.