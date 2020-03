Saslimis vēl viens Salaspils 1. vidusskolas skolēns; 'Covid-19' apstiprināts 19 pašvaldībās

Ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19" saslimis vēl viens Salaspils 1. vidusskolas skolēns, piektdien medijus informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāvis Jurijs Perevoščikovs. Kopumā "Covid-19" Latvijā konstatēts iedzīvotājiem 19 pašvaldībās.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Perevoščikovs skaidroja, ka ir savākta informācija par visu ar "Covid-19" inficēto personu kontaktiem, lai noteiktu potenciāli inficētās personas. Neraugoties uz to, ka Latvijā ir ir 111 saslimušie, faktiski visiem no viņiem ir izsekojama epidemioloģiskā saite, skaidroja eksperts, uzsverot, ka 95% cilvēku bija ārzemēs – infekcijas skartajās teritorijās. Tomēr pēdējās dienās SPKC novēroja, ka pieaug sekundāro infekciju skaits – proti, cilvēks ar "Covid-19" inficējies no zināma pacienta. Inficēšanās notiek pārsvarā ģimenēs, tomēr tas notiek arī citās vietās.

"Covid-19" Latvijā konstatēts iedzīvotājiem 19 pašvaldībās. Pozitīvi "Covid-19" slimības gadījumi konstatēti Rīgā, Jūrmalā, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspils novadā, Babītes novadā, Mārupes novadā, Ozolnieku novadā, Ķekavas novadā, Salaspils novadā, Stopiņu novadā, Garkalnes novadā, Sējas novadā, Krimuldas, novadā, Siguldas novadā, Cēsu novadā, Smiltenes novadā un Ogres novadā.

Visvairāk saslimšanu ar Covid-19 reģistrēts Rīgā. Vismaz seši saslimušie reģistrēti arī Jūrmalā. Pārējās iepriekš minētajās pašvaldībās ar Covid-19 saslimušo skaits nepārsniedz piecas personas.



Turpinot sadarbību ar Salaspils 1. vidusskolu, kur iepriekš bija konstatēs saslimšanas gadījums vienam bērnam, tika noteiktas visas kontaktpersonas, kas kontaktējušās ar saslimušo bērnu. Piektdien saņemts testa rezultāts, kas liecina, ka saslimis vēl viens izglītības iestādes skolēns – pirmā saslimušā bērna klases biedrs.

"Līdz ar to konstatējam, ka transmisija notiek ne tikai ģimenē, bet arī citās vietās, piemēram, skolās," teica SPKC pārstāvis.

Jau vēstīts, ka līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu tika nolemts skolās un augstskolās mācības organizēt attālināti, tāpat noteikts, ka pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Tāpat ziņots, ka līdz šim Latvijā apstiprināts jau 111 saslimšanas gadījumi ar "Covid-19". Jaunā koronavīrusa dēļ valstī izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti plaši ierobežojumi, tai skaitā arī izglītības iestādēs.

Jaunā koronavīrusa slimība "Covid-19" apstiprināta arī kādam Dailes teātra darbiniekam, sacīja Perevoščikovs. Viņš uzsvēra, ka ar saslimušo darbinieku teātra apmeklētājiem tieša kontakta nebija, līdz ar to apmeklētāji nav tikuši apdraudēti.