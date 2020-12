Saslimstības ar Covid-19 rādītājs Latvijā pietuvojies ES valstu vidējam līmenim

Latvijas 14 dienu kumulatīvā tendence ir pieaugusi līdz 426,7 saslimšanas gadījumiem ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotāju, strauji tuvojoties Eiropas vidējam saslimšanas rādītājam, kas ir 473, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

SPKC dati liecina, ka situācija ar Covid-19 saslimstību pakāpeniski turpina pasliktināties, aptverot arvien lielāku Latvijas teritoriju. Palielinājies novadu un pilsētu skaits, kur kumulatīvā saslimstība ir liela – pārsniedz 100 gadījumus un 100 tūkstošiem iedzīvotāju – 94 (pirms nedēļas – 76).

Visstraujākais saslimušo cilvēku skaita pieaugums novērojams Latgalē un Rīgā. Saslimšana pieaug arī Zemgalē, norādīja Arāja.

Pagājušajā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 12,5% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Katru dienu bija reģistrēti vidēji 620 Covid-19 gadījumi, kas ir par 69 gadījumiem vairāk, nekā iepriekšējā nedēļā. Pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars pieaudzis no 8,4% līdz 8,6%, skaidroja SPKC.

Veicot Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, tikai 45% gadījumu ir bijis iespējams izsekot inficēšanos, un saikne ar citu Covid-19 gadījumu vai uzliesmojumu ir zināma. No izsekotiem Covid-19 gadījumiem visvairāk cilvēku ir inficējušies mājsaimniecībā jeb no ģimenes locekļiem vai tiem, ar kuriem dzīvo kopā.

No 6% 47. nedēļā līdz 17% 49. nedēļā pieaugusi saslimstība sociālās aprūpes centros gan darbinieku, gan klientu vidū. Nedaudz samazinājies to cilvēku skaits, kuri inficējušies darba vietā. Nepilni 12% pozitīvo gadījumu saistāmi ar inficēšanos ārstniecības iestādēs, no kuriem pārsvarā ir medicīnas darbinieki.

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis par 17%, salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, un dienā tika stacionēti vidēji 73 pacienti, kas ir par 11 pacientiem dienā vairāk, nekā nedēļu iepriekš, tendences raksturoja SPKC.

SPKC joprojām aicina iedzīvotājus īpaši rūpīgi ievērot mutes, deguna un roku higiēnu, kā arī nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Tos, kuri saņēmuši pozitīvus testa rezultātus, SPKC aicina rīkoties atbildīgi un pašiem uzreiz apzināt un informēt iespējamās kontaktpersonas, lai cilvēki pēc iespējas savlaicīgāk atbilstoši rīkotos un ievērotu kontaktpersonām noteiktos drošības pasākumus.

Arāja vēlreiz atgādina, ka šobrīd par kontaktpersonas statusu informē arī darba devēji un ģimenes ārsti, kuri informāciju par pozitīvo pacientu saņem portālā E-veselība.

Cilvēkus, kuri ar Covid-19 infekciju atrodas stingrā izolācijā mājās, tiek mudināti vērot savu veselību un regulāri sazināties ar ģimenes ārstu. Ja parādās elpas trūkums, nekavēties un pēc palīdzības vērsties savlaicīgi, zvanot NMPD pa tālruni 113.

Ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus. Tāpat lietotne ļauj saslimušajiem informēt kontaktpersonas, kuras arī lieto "Apturi Covid", tādējādi kopīgiem spēkiem mazinot iespēju infekcijai izplatīties tālāk.

Ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 3296 Covid-19 testi, reģistrēti 207 jauni saslimšanas gadījumi, bet 10 inficētie miruši, liecina SPKC apkopotā informācija.