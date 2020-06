Satiksme uz Jūrmalas šosejas tiek pārslēgta uz vienu brauktuvi

Piektdienas laikā Jūrmalas šosejas (A10) remontdarbu zonā no Rīgas līdz Jūrmalai satiksme tiks pārslēgta uz vienu brauktuvi un tiks organizēta pa Rīgas virziena brauktuvi pa divām joslām katrā virzienā. Līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā, no rītiem un pēc darba dienas beigām satiksme tur var būt palēnināta, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Satiksmes organizācijas notiek sakarā ar asfaltēšanas darbiem. Autobraucēji tiek aicināti pievērst īpašu uzmanību ceļazīmēm uz Jūrmalas šosejas pie divlīmeņu mezgla krustojumā ar Rīgas apvedceļu, jo asfaltēšanas laikā satiksmes organizācija tur var tikt mainīta katru dienu.

Tāpat autobraucēji, kam nepieciešams nokļūt no Rīgas uz Jūrmalu un otrādi, tiek aicināti izvērtēt iespēju izmantot vilcienu satiksmi, īpaši siltajās brīvdienās, dodoties uz jūru.

Rīgas apkārtnē būtiskākie remontdarbi turpinās arī uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz Misas tiltam un uz Vidzemes šosejas (A2) no Garkalnes līdz "Sēnītei", kur turpinās asfaltēšanas darbi un satiksme novirzīta pa vienu brauktuvi.

Šonedēļ sākti remontdarbi uz reģionālā autoceļa Dobele – Bauska (P103) posmā no Dobeles līdz Kroņaucei. Patlaban tur ir ieviesti vēl tikai ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h.

Kopumā vairāk nekā 50 valsts autoceļu posmos notiek remontdarbi. Aicinām autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, plānojot savus braucienus, kā arī ievērot visus ierobežojumus un luksoforu signālus būvdarbu posmos.

Ar visiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem var iepazīties kartē LVC mājas lapā.