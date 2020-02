Satiksmes ministrijas valsts sekretāra amatam plānots virzīt Ilondu Stepanovu

Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāra amatam plānots virzīt Ilondu Stepanovu, apstiprināja satiksmes ministra padomniece komunikācijas jautājumos Baiba Ābelniece.

Viņa informēja, ka SM iesniegusi Valsts kancelejā Ministru kabineta rīkojuma projektu par Stepanovas apstiprināšanu vakantajā ministrijas valsts sekretāra amatā.

Stepanova no 2015.gada līdz 2019. gada martam bija Valsts kontroles padomes locekle, bet iepriekš, sākot no 1996. gada viņa strādāja Finanšu ministrijā (FM), kur ieņēma amatus nodaļu un departamentu vadībā. No 2006. gada viņa strādāja par FM Budžeta departamenta direktori, liecina informācija LETA arhīvā.

Iepriekšējais SM valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš, kurš bija SM galvenais ierēdnis kopš 2013. gada, amatu atstāja 2019. gada aprīlī. Ozoliņš amatu pameta pēc tam, kad, zaudējot darbu Ventspils brīvostas valdē, būtiski saruka viņa atalgojums.

Kopš Ozoliņš pameta amatu, valsts sekretāra pienākumus kopš pērnā gada aprīļa līdz 17. janvārim pildīja valsts sekretāra vietniece Džinetu Innusa. Savukārt viņai pārejot darbā uz uzņēmumu "Rīgas satiksme", šie pienākumi tika uzticēti citai SM valsts sekretāra vietniecei Ligitai Austrupei

Kā ziņots atklātais konkurss par SM valsts sekretāra amatu 2019. gadā noslēdzās bez rezultāta, jo pretendents, kurš saņēma visaugstāko vērtējumu konkursā - Andulis Židkovs, neguva satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) apstiprinājumu politiskās piederības dēļ.

Linkaits skaidroja, ka viņš pieņēmis lēmumu neatbalstīt konkursā uzvarējušo SM valsts sekretāra amata kandidātu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas paredz, ka vecākajam valsts civildienesta ierēdnim ir jābūt politiski neitrālam.

Ministrs uzskatīja, ka konkursā uzvarējušais amata kandidāts varētu nebūt politiski neitrāls, jo viņš iepriekš kandidēja Saeimas vēlēšanās, kā arī ieņēma partijas "Par!" valdes locekļa amatu. "Firmas.lv" dati liecina, ka minētā politiskā spēka valdes locekļa amatu Židkovs atstājis šā gada jūlijā.