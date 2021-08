'Saturs nav semočkas' – kā redakcijās strādā sociālo mediju komandas

Pirmajā podkāsta "Saturs nav semočkas" sērijā pievēršamies ziņu redakciju sociālo mediju komandām. Žurnālisti ik dienu dara savu darbu, informējot sabiedrību par svarīgāko Latvijā un pasaulē, kā arī piedāvājot izklaides un dzīvesstila saturu. Tālāk raksti, audio un video materiāli nonāk ne tikai portālu, laikrakstu un televīziju kanālos, bet arī sociālo mediju kontos. Kā tiek organizēts šis sociālo mediju satura izplatīšanas darbs un kas ir cilvēki, kas to nodrošina? Kā mediju darbinieki – soctīklotāji var palīdzēt žurnālistiem? Lai to skaidrotu plašāk, sarunājāmies ar Latvijas Radio 5 raidījuma "Pieci Rīti" producentu Uldi Ziediņu un "Delfi" sociālo mediju vadītāju Jāni Sildniku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Trīs tēzes pēc sarunas:

1. Sociālo mediju komandām jādomā ne tikai, kā nodot auditorijai žurnālistu radīto saturu, bet arī, kā iesaistīt lasītāju sarunā par tā vēlmēm, par medija vērtībām, darbu un būtisko valstī.

2. Kādām prasmēm jāpiemīt sociālo mediju komandas darbiniekam? Jāpārvalda teicami viedtālrunis, jābūt teicamai valodas izjūtai un jābūt interesei par žurnālistiku, par sabiedriskajiem procesiem. Jāseko līdzi tehnoloģiju attīstībai.

3. Mediju vadītājiem jāuzticas sociālo mediju komandām. Ja darbinieki vēlas paplašināt platformas, kur izvietot saturu, viņi to jutīs dabiskāk un rezultāts būs efektīvāks.

Podkāsts "Saturs nav semočkas" domāts atraisītai sarunai par sabiedrībai pieejamu saturu, par mediju vides kvalitātes, pārvaldības un nozares attīstību. Šogad sešās epizodēs plānots spriest par jaunākajiem mediju nozares attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Šeit ir vieta diskusijai, kā medijiem nodrošināt neatkarīgu un finansiāli patstāvīgu darbību laikā, kad pasaules tehnoloģiju "giganti" mazina to ienākumus. Kā augt gan tehnoloģiski, gan vienlaikus satura kvalitātes ziņā? Tāpat polarizētā sabiedrībā arvien būtisks ir jautājums par uzticēšanos medijiem – kāda ir šī uzticēšanās un kā to nosargāt?

Raidījuma vadītājs – "Delfi" galvenā redaktora vietas izpildītājs un "DELFI plus" redaktors Filips Lastovskis. Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta "Covid-19 dienas apskats" saturu atbild AS "DELFI".