1979. gada 27. septembris. Ikaunieku ciema apkaime Madonas rajona Murmastienes pagastā. Vienas dienas laikā ar trakumsērgu slims vilks uzbrūk septiņiem cilvēkiem un neskaitāmiem mājlopiem. Viens no vilka upuriem – kāda pavecāka sieviete – iet bojā. Lai arī precīzu ziņu nav, speciālisti norāda, ka vismaz pēdējo 50 gadu laikā šis varētu būt vienīgais gadījums Latvijā, kad vilks ir nogalinājis cilvēku.

Gadījums Lubānas ezera apkaimē līdz šim nav plaši izskanējis, padomju laikos par to ziņoja skopi un nepilnīgi, bet pēdējos gados tas dažkārt tiek pieminēts, diskutējot par to, vai atļaut Latvijā medīt vilkus.



Portālam "Delfi" izdevās atrast vienu no traģiskā notikuma aculieciniekiem, kurš piedalījās šī plēsoņas nomedīšanā. Mednieks, bijušais Lubānas Mežrūpniecības saimniecības (MRS) direktora vietnieks Pēteris Ikaunieks notikumus Murmastienes pagastā ir aprakstījis savā grāmatā "Vilku mednieka piezīmes". "Šis vilks skraidīja pa lauku mājām starp diviem ciemiem – Ikauniekiem un Piļpukiem, kas pieguļ Lubānas masīvam. Pirmo cilvēku viņš saplēsa sešos no rīta, pēcpusdienā ap četriem mēs to vilku nošāvām," sarunā ar "Delfi" atceras Ikaunieks.