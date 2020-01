Savākti 10 000 parakstu par pirmsskolas pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) iniciatīvu par pirmsskolas pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi, parakstījušies vairāk nekā 10 000 cilvēku, informēja LIZDA sabiedrisko attiecību speciālists Guntis Meisters.

Drīzumā iniciatīva tiks iesniegta Saeimā un tas nozīmē, ka parlamenta deputātiem būs jālemj par pirmsskolas pedagogu atalgojuma lielumu un izmaksas kārtību.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga uzsver, ka portālā "Manabalss.lv" savāktie paraksti noderēs, lai risinātu gadiem nerisinātās problēmas pirmsskolas pedagogu atalgojuma kārtībā, kā arī atgādinās politiķiem par priekšvēlēšanu solījumiem un valdības rīcības plāna izpildi. Arodbiedrības vadītāja aicina turpināt parakstīties par šo iniciatīvu portālā "Manabalss.lv", lai parakstu izvērtēšanā, ko nosaka normatīvo aktu procedūra, skaits nesaruktu zem 10 000.

LIZDA iniciatīvas "Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā" būtība - panākt, lai pirmsskolas pedagogiem turpmāk atalgojumu maksātu no valsts budžeta, nevis no pašvaldību kā tas ir pašlaik. Proti, patlaban pirmsskolas pedagogu darba samaksa ir atkarīgs no pašvaldības izpratnes un finansiālās rocības.

"Saeimā mudināšu deputātus uz šo jautājumu skatīties plašāk. LIZDA uzstās, lai tiktu novērsta nevienlīdzība pirmsskolas pedagogu atalgojumā un noslodzē. Arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības eksperti ne reizi vien ir uzsvēruši, ka ir jāveido stratēģiska pieeja, lai uzlabotu pirmsskolas pedagogu darba kvalitāti un motivāciju. To noteikti veicinātu atalgojuma pieaugums, slodzes veidošanas pārskatīšana, profesijas prestiža celšana," norāda Vanaga.

LIZDA pētījumā iegūtā informācija no visām 119 pašvaldībām atklāj nevienlīdzību pirmsskolas pedagogu atalgojumā un noslodzē. Tikai 48 pašvaldībās pirmsskolas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem tiek nodrošināta pilna darba slodze - 40 stundas nedēļā.

93 pašvaldībās pirmsskolas pedagogiem par darbu ar pusotra līdz četru gadu vecajiem bērniem maksā 750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kas, atbilstoši pedagogu algu paaugstināšanas grafikam ir minimālā alga par likmi. Augstākā likme pirmskolā ir noteikta Carnikavas novadā - 1 006 eiro. Vairāk par noteikto zemāko mēneša darba algas likmi maksā tikai 20% pašvaldību.